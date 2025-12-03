В Башкирии вынесли приговор сотрудницам магазина за хищение из кассы 1,2 млн рублей

Две сотрудницы магазина в селе Серменево получили условные сроки за присвоение 1,2 млн рублей. Суд обязал женщин возместить остаток ущерба.

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор двум местным жительницам по делу о хищении денежных средств. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, женщин признали виновными в присвоении вверенного имущества в крупном размере.

Обе работали продавцами в одном из магазинов села Серменево. Согласно материалам дела, одна из сотрудниц предложила коллеге схему хищения выручки. Женщины не пробивали через кассу часть товаров и забирали полученные от покупателей деньги себе.

Схема действовала до момента обнаружения недостачи. За время работы сотрудницы присвоили более 1,2 миллиона рублей, которые делили между собой и расходовали на личные цели.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и возместили часть причиненного ущерба в размере свыше 340 тысяч рублей. Суд назначил одной из женщин 3 года лишения свободы условно, второй — 3 года и 2 месяца условно с испытательным сроком три года для обеих. Остаток материального ущерба будет взыскан с осужденных солидарно.

Согласно данным за первое полугодие 2025 года, Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных тяжких преступлений после Татарстана. В общероссийском рейтинге республика входит в десятку регионов с наиболее высокими показателями преступности.