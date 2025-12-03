0
39 минут
Криминал

В Башкирии вынесли приговор сотрудницам магазина за хищение из кассы 1,2 млн рублей

Две сотрудницы магазина в селе Серменево получили условные сроки за присвоение 1,2 млн рублей. Суд обязал женщин возместить остаток ущерба.
наручники на решетке
©Imagen

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор двум местным жительницам по делу о хищении денежных средств. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, женщин признали виновными в присвоении вверенного имущества в крупном размере.

Обе работали продавцами в одном из магазинов села Серменево. Согласно материалам дела, одна из сотрудниц предложила коллеге схему хищения выручки. Женщины не пробивали через кассу часть товаров и забирали полученные от покупателей деньги себе.

Схема действовала до момента обнаружения недостачи. За время работы сотрудницы присвоили более 1,2 миллиона рублей, которые делили между собой и расходовали на личные цели.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и возместили часть причиненного ущерба в размере свыше 340 тысяч рублей. Суд назначил одной из женщин 3 года лишения свободы условно, второй — 3 года и 2 месяца условно с испытательным сроком три года для обеих. Остаток материального ущерба будет взыскан с осужденных солидарно.

Согласно данным за первое полугодие 2025 года, Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных тяжких преступлений после Татарстана. В общероссийском рейтинге республика входит в десятку регионов с наиболее высокими показателями преступности.

Похожие записи
0
13.09.2025
Происшествия

Трое детей в Башкирии осиротели после страшного пожара в частном доме

дом после пожара
Жуткий пожар в селе Ломовка Белорецкого района унёс жизни семейной пары. Их трое детей — 6, 9 и 16 лет — успели выбраться наружу через окно.
0
12.07.2025
Новости

«Жить люблю, умирать неохота»: В Башкирии не стало последнего отшельника, прожившего в лесу более полувека

Киньягул Салимгареева
В Башкирии на 93-м году жизни скончался Киньягул Салимгареев. Легендарный отшельник, проживший в лесу более полувека, был последним жителем исчезнувшей деревни.
0
01.07.2025
Происшествия

Разбился насмерть: 34-летний мужчина сорвался со скалы в Башкирии

скала
Трагичный финал похода в Белорецком районе. 34-летний путешественник сорвался с 40-метровой высоты на Айгирских скалах. Шансов выжить не было
0
25.05.2025
Новости

Экс-глава района в Башкирии стал экскурсоводом в горах

андрей иванюта
Бывший руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта неожиданно сменил кресло чиновника на туристические тропы. Стало известно, что экс-глава района теперь водит туристов по природным маршрутам Башкирии.
0
11.05.2025
Происшествия

Туристы устроили медведю сеанс крикотерапии на башкирской горе

голова медведя
Группа туристов из Магнитогорска устроила незапланированное восхождение на скалы в Белорецком районе Башкирии. Причиной стал не спортивный азарт, а медведь, решивший разнообразить их экскурсию.
0
11.05.2025
Происшествия

В Башкирии пьяный мужчина утонул в реке Белой

достали труп из воды
Первая жертва сезона шашлыков и открытой воды — в реке Белой у деревни Сосновка сегодня обнаружили тело мужчины. Источник — МЧС России. Спасатели подтвердили Ньюс-Баш: погибший находился в
0
07.05.2025
Спецоперация

В Башкирии простились с мобилизованным на СВО слесарем

боец сво из белорецкого района
В Белорецком районе Башкирии похоронили рядового Сергея Исаева. Об этом сегодня сообщила местная администрация. Парню было всего 28. В январе этого года он погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Сергей был местным —
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.