В Башкирии вынесли приговор главе сельсовета за взятку в размере 1,3 млн рублей

Несмотря на строгий приговор, подсудимый улыбался в зале суда

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему главе Акбердинского сельсовета Азамату Сатаеву. Об этом сообщают республиканская прокуратура и Следственный комитет.

Чиновника задержали в апреле 2024 года. По данным следствия, Сатаев получил взятку в виде пяти земельных участков общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. В обмен он должен был подписать фиктивные акты обследования двух других участков, которые арендовал взяткодатель.

Сначала Сатаев уволился «по собственному желанию», но позднее по требованию прокуратуры формулировку изменили на «утрату доверия».

Суд назначил бывшему главе сельсовета наказание в виде 10,5 лет колонии строгого режима. В ходе заседания подсудимый улыбался и смеялся.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован защитой.

— Надо всем чиновникам это показывать, как пособие к честной работе, и то, что на тот свет деньги не заберешь, — поделился комментарием в соцсетях с ником В. А.

— Осталось его дружков в погонах поймать, — пишет Walter White.

— Выйдет по удо, 100 процентов, — считает Katya.

— Ну вот и посадили. Хотел земельку – теперь на зоне получил участочек, — пишет Полина С.

— Ну почему слуги народа не могут служить честно?! – задается вопросом МАГ.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что бывший руководитель Благовещенского участка Бирского ДРСУ АО «Башкиравтодор» подозревается в получении взятки в размере более 282 тысяч рублей. Следственный комитет установил, что в прошлом году подозреваемый, не имея законных оснований, организовал дорожные работы на придорожном комплексе трассы Уфа-Бирск-Янаул с использованием техники госпредприятия.