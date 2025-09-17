В Башкирии вскрыли серую схему аренды в муниципальном спорткомплексе

В Мишкинском районе директор спорткомплекса «Триумф» сдал втихую 60 квадратов бизнесмену. Прокуратура вскрыла схему, расторгла договор и выписала штраф.

В Мишкинском районе Башкирии закончилась история с хитрой арендой, о которой стало известно после прокурорской проверки. Директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» получил административку за то, что распорядился муниципальной собственностью как своей.

Выяснилось, что ещё в ноябре прошлого года руководитель ФОКа пустил на свою территорию коммерсанта. Предпринимателю отошли почти 60 квадратных метров, где тот планировал организовывать досуг для детей.

Вся схема работала в обход закона. Во-первых, процедуру обязательных торгов никто не проводил. Во-вторых, у собственника — то есть муниципалитета — разрешения на сделку не спрашивали.

Когда об этом узнали в надзорном ведомстве, незаконное соглашение немедленно расторгли. Директора спорткомплекса привлекли к ответственности за нарушение порядка проведения торгов.