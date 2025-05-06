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В Башкирии возле кафе избили школьницу

В башкирском селе Старобалтачево толпа девчонок отправила ровесницу прямиком в больницу. Разборки в стиле 90-х устроили прямо у местного кафе «Облако», пишет ТГ-канал «Честный репортаж».

Причина банальна до зубной боли — личная неприязнь. Зато последствия жесткие: у пострадавшей сломан нос, всё лицо в синяках, а на шее ссадины — будто душили.

Медики диагностировали сочетанную травму лица и шеи. Сейчас девочка в больнице.

Делом уже занялся Следственный комитет. Вопрос: где были взрослые, пока малолетки калечили друг друга? И это вам не Москва или Питер, это глухое село, где, казалось бы, все друг друга знают.

Видимо, в российских деревнях теперь тоже появились свои «бойцовские клубы». Только вместо Брэда Питта — школьницы с тяжелой рукой.

— Подростки сейчас деградируют. С малолетних времён смотрят дичь в телефонах, и творят дичь, — комментирует в соцсетях ситуацию Айсылу.

— И это будущие мамы…. Печально…, — пишет Альбина Г.

— Показательно ремнем по заднице отхлестать, чтоб мыслей больше не возникало так себя вести…, — считает Карина.

— По моему там ничего уже не поможет). Поколение тик тока обречено, и весь мир вместе с ними, — написал Ланц.

Балтачевский район драка в Башкирии происшествия в Балтачевском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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