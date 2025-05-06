В Башкирии возле кафе избили школьницу

В башкирском селе Старобалтачево толпа девчонок отправила ровесницу прямиком в больницу. Разборки в стиле 90-х устроили прямо у местного кафе «Облако», пишет ТГ-канал «Честный репортаж».

Причина банальна до зубной боли — личная неприязнь. Зато последствия жесткие: у пострадавшей сломан нос, всё лицо в синяках, а на шее ссадины — будто душили.

Медики диагностировали сочетанную травму лица и шеи. Сейчас девочка в больнице.

Делом уже занялся Следственный комитет. Вопрос: где были взрослые, пока малолетки калечили друг друга? И это вам не Москва или Питер, это глухое село, где, казалось бы, все друг друга знают.

Видимо, в российских деревнях теперь тоже появились свои «бойцовские клубы». Только вместо Брэда Питта — школьницы с тяжелой рукой.

— Подростки сейчас деградируют. С малолетних времён смотрят дичь в телефонах, и творят дичь, — комментирует в соцсетях ситуацию Айсылу.

— И это будущие мамы…. Печально…, — пишет Альбина Г.

— Показательно ремнем по заднице отхлестать, чтоб мыслей больше не возникало так себя вести…, — считает Карина.