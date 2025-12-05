В Башкирии возбуждено дело о мошенничестве с субсидией

В Башкирии возбуждено уголовное дело о хищении почти 5 млн рублей из бюджета через подложные документы на субсидию.

Житель Баймакского района обвиняется в получении господдержки по поддельным документам об образовании. Ущерб бюджету составил почти 5 млн рублей.

Суть обвинения

Индивидуальный предприниматель из Баймакского района в 2023 году подал заявку в министерство сельского хозяйства Башкирии на получение субсидии для развития животноводства. По версии следствия, в пакете документов содержались ложные сведения о наличии профильного высшего образования — обязательного условия для участия в программе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На основании поддельных данных бизнесмену перечислили из бюджета 4,98 млн рублей. Обвиняемый полностью признал вину.

Правовые последствия

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Признание вины суд обычно учитывает как смягчающее обстоятельство. Однако это не освобождает от обязанности возместить ущерб.

Меры по возврату средств

Следствие наложило арест на имущество предпринимателя на сумму более 2 млн рублей — для обеспечения будущего иска о возмещении ущерба. Остаток (около 3 млн рублей) предстоит взыскать по приговору суда.

Как выявили нарушение

Махинацию обнаружила прокуратура Башкирии при плановой проверке законности реализации нацпроекта по поддержке МСП. По материалам проверки возбудили уголовное дело, которое после расследования направили в Баймакский районный суд.

Это не первый случай мошенничества с господдержкой в регионе. В 2024 году прокуратура Башкирии выявила 127 нарушений при распределении субсидий на сельское хозяйство на общую сумму 1,2 млрд рублей, большая часть из которых связана с предоставлением недостоверных сведений.-

Справка: По данным Генпрокуратуры РФ, в 2024 году количество уголовных дел о мошенничестве с господдержкой выросло на 23% по сравнению с 2023 годом. Основные схемы — фальсификация документов, завышение численности скота и создание фиктивных рабочих мест.