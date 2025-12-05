0
1 час
Криминал

В Башкирии возбуждено дело о мошенничестве с субсидией

В Башкирии возбуждено уголовное дело о хищении почти 5 млн рублей из бюджета через подложные документы на субсидию.
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

Житель Баймакского района обвиняется в получении господдержки по поддельным документам об образовании. Ущерб бюджету составил почти 5 млн рублей.

Содержание
  1. Суть обвинения
  2. Правовые последствия
  3. Меры по возврату средств
  4. Как выявили нарушение

Суть обвинения

Индивидуальный предприниматель из Баймакского района в 2023 году подал заявку в министерство сельского хозяйства Башкирии на получение субсидии для развития животноводства. По версии следствия, в пакете документов содержались ложные сведения о наличии профильного высшего образования — обязательного условия для участия в программе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На основании поддельных данных бизнесмену перечислили из бюджета 4,98 млн рублей. Обвиняемый полностью признал вину.

Правовые последствия

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Признание вины суд обычно учитывает как смягчающее обстоятельство. Однако это не освобождает от обязанности возместить ущерб.

Меры по возврату средств

Следствие наложило арест на имущество предпринимателя на сумму более 2 млн рублей — для обеспечения будущего иска о возмещении ущерба. Остаток (около 3 млн рублей) предстоит взыскать по приговору суда.

Как выявили нарушение

Махинацию обнаружила прокуратура Башкирии при плановой проверке законности реализации нацпроекта по поддержке МСП. По материалам проверки возбудили уголовное дело, которое после расследования направили в Баймакский районный суд.

Это не первый случай мошенничества с господдержкой в регионе. В 2024 году прокуратура Башкирии выявила 127 нарушений при распределении субсидий на сельское хозяйство на общую сумму 1,2 млрд рублей, большая часть из которых связана с предоставлением недостоверных сведений.-

Справка: По данным Генпрокуратуры РФ, в 2024 году количество уголовных дел о мошенничестве с господдержкой выросло на 23% по сравнению с 2023 годом. Основные схемы — фальсификация документов, завышение численности скота и создание фиктивных рабочих мест.

Похожие записи
0
28.11.2025
Криминал

Директор водоканала в Башкирии арестован по делу о хищении 3,5 млн

Вадим Гайсин
Руководитель «Межрайкоммунводоканала» Вадим Гайсин арестован по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что ремонт на 3,5 млн рублей был фиктивным.
0
27.11.2025
Криминал

МВД задержало хакеров из Уфы за внесение авто в реестр инвалидов через Госуслуги

задержание подозреваемого
Сотрудники МВД задержали группу лиц в Уфе и Москве, подозреваемых во взломе аккаунтов на «Госуслугах» для незаконного внесения автомобилей в реестр инвалидов.
0
27.11.2025
Криминал

В башкирском Ишимбае задержан директор «Межрайкоммунводоканала» по делу о хищении 3,5 млн

задержание подозреваемого
Руководителя муниципального предприятия «Межрайкоммунводоканал» задержали по подозрению в хищении 3,5 млн рублей. Деньги были перечислены подрядчику за работы, которые выполнили работники самого водоканала.
0
20.11.2025
Криминал

Уфимским подрядчикам грозит 12 лет за мошенничество с ремонтом школы в соседней области

недостроенная школа
Учредитель и директор ООО «Шамс» выиграли тендер на ₽59 млн, но вместо ремонта школы искусств присвоили ₽11,5 млн. Теперь им грозит 12 лет заключения.
1
30.10.2025
Криминал

В Уфе осудили заслуженного строителя Башкирии за обман дольщиков на 74 млн рублей

осужденные в зале суда
Два уфимских застройщика, включая заслуженного строителя РБ, получили 9 и 7 лет колонии. Они украли более 74 млн рублей у 35 дольщиков, продав их квартиры дважды.
0
28.10.2025
Криминал

Два года колонии за «выполненный план»: в Башкирии осудили главврача наркодиспансера

руки в наручниках
Суд в Уфе отправил главврача наркодиспансера Арсланова на два года в колонию-поселение за фиктивные медкарты.
0
25.10.2025
Криминал

Обещала айфоны за полцены: в Уфе раскрыли аферу на 400 тысяч рублей

пользователь за ноутбуком с банковской картой
Жительница Уфы выдавала себя за топ-менеджера «М.Видео», обещала айфоны за полцены, а деньги клиентов, похоже, пускала на крипто-сделки. Афера на 400 тысяч рублей.
0
16.10.2025
Криминал

В Башкирии экс-чиновник получал откаты и расписывался за несделанный ремонт улиц

Альберта Фархутдинова
Экс-глава благоустройства Бирска Альберт Фархутдинов пойдет под суд. Мужчина подписывал «липовые» акты на ремонт дорог и сдавал налево городскую технику. Ущерб казне — 4,5 млн.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.