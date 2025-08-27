Главная » Криминал
В Башкирии возбудили дело на подростков, державших в страхе сверстников

В башкирском Октябрьском группа подростков держала в страхе сверстников: избивала, унижала и отбирала деньги. Родители жаловались, но безрезультатно. Теперь историей занялся Следственный комитет.
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении группы подростков из города Октябрьский. Расследование началось после многочисленных жалоб родителей, которые утверждали, что местные правоохранительные органы не могут решить проблему.

По информации телеграм-канала Mash Batach, подростки систематически издевались над другими детьми: били, унижали, оскорбляли и отбирали деньги.

Родители пострадавших неоднократно обращались в полицию, но, по их словам, с нарушителями проводили лишь профилактические беседы. Попытка одного из родителей поговорить с отцом предполагаемого зачинщика провалилась — мужчина начал угрожать в ответ.

После огласки делом заинтересовался председатель Следственного комитета России. Он поручил руководству республиканского управления доложить о ходе расследования и всех установленных фактах.

