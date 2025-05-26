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В Башкирии воры добрались до городских клумб

©мэрия Салавата

В Сибае очередные любители чужого добра решили украсить свои участки за счет городского бюджета. По данным мэрии, неизвестные раскопали клумбы в центре города, выкрав десятки петуний, которые только-только высадили к летнему сезону.

Как выяснилось, цветочные похитители действовали смело, но недальновидно — все их манипуляции с лопатами зафиксировали камеры видеонаблюдения. В мэрии уже передали записи в полицию.

вандалы выкопали клумбу со цветами
©мэрия Салавата

«Не успели петуньи в парке распуститься, как были выкопаны и украдены», — с горечью отметили в администрации Сибая.

Стало известно, что это уже не первый случай цветочного вандализма в регионе. Недавно в Орджоникидзевском районе Уфы неизвестные увели с клумб 30 саженцев. Видимо, в Башкирии началась настоящая эпидемия любителей халявного озеленения.

По нашим данным, ущерб от одного такого набега может составлять десятки тысяч рублей — деньги, которые могли бы пойти на благоустройство других районов.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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