В Башкирии воры добрались до городских клумб

В Сибае очередные любители чужого добра решили украсить свои участки за счет городского бюджета. По данным мэрии, неизвестные раскопали клумбы в центре города, выкрав десятки петуний, которые только-только высадили к летнему сезону.

Как выяснилось, цветочные похитители действовали смело, но недальновидно — все их манипуляции с лопатами зафиксировали камеры видеонаблюдения. В мэрии уже передали записи в полицию.

«Не успели петуньи в парке распуститься, как были выкопаны и украдены», — с горечью отметили в администрации Сибая.

Стало известно, что это уже не первый случай цветочного вандализма в регионе. Недавно в Орджоникидзевском районе Уфы неизвестные увели с клумб 30 саженцев. Видимо, в Башкирии началась настоящая эпидемия любителей халявного озеленения.

По нашим данным, ущерб от одного такого набега может составлять десятки тысяч рублей — деньги, которые могли бы пойти на благоустройство других районов.