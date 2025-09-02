0
Криминал

В Башкирии водитель в форме полицейского напал на инспектора ДПС

Житель Учалов решил, что полицейская форма даёт +100 к безнаказанности. Сел за руль подшофе, а когда его остановили — распустил руки. Теперь его ждёт суд.
Учалинскому любителю маскарада грозит реальный срок за нападение на инспектора ДПС. Как передаёт прокуратура Башкирии, попытка выдать себя за коллегу для стражей порядка обернулась для мужчины целым букетом статей. Его дело уже направлено в суд.

Всё произошло ещё 5 июля в селе Уральск. Местные инспекторы ГАИ остановили для проверки машину, за рулём которой сидел персонаж в полицейском кителе. В салоне находились его приятели, наблюдавшие за представлением.

Полицейские быстро выяснили, что водитель к органам никакого отношения не имеет. От мужчины исходил запах алкоголя, однако проходить медосвидетельствование он наотрез отказался.

Пока сотрудники составляли административный протокол, ряженый решил дать дёру. Один из инспекторов попытался его остановить, но в ответ фигурант распустил руки и несколько раз ударил стража порядка.

За свой перформанс водитель уже частично поплатился. За отказ дуть в трубочку ему выписали штраф в размере 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Ещё один протокол он получил за незаконное ношение формы.

Теперь же ему предстоит ответить по уголовной статье за насилие над представителем власти. Вину свою герой этой истории полностью признал. Первое судебное заседание назначено на 11 сентября.

