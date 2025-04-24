В Башкирии внук поджег дом с бабушкой после ссоры из-за громкой музыки

Суд арестовал его по обвинению в убийстве с особой жестокостью

В Башкирии 22-летний парень заживо сжёг свою 75-летнюю бабушку из-за просьбы убавить громкость музыки. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе республики. Об этом 24 апреля сообщили Следственный комитет и объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Всё началось с обычной бытовой перебранки — пожилая женщина попросила внука сделать музыку потише. Реакция молодого человека оказалась непредсказуемой — он намеренно поджёг шторы в деревянном доме, где находилась пенсионерка, после чего спокойно ушёл, оставив родственницу в горящем помещении.

Тело погибшей обнаружили пожарные, разбирая обугленные останки бревенчатого жилища. Изначально происшествие посчитали несчастным случаем, но экспертиза указала на криминальный характер возгорания.

Внук оказался первым в списке подозреваемых. На допросе он полностью признал свою вину и рассказал о мотивах поступка.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Суд отправил его в следственный изолятор до 16 июня. Парню предъявлено обвинение в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.