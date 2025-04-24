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В Башкирии внук поджег дом с бабушкой после ссоры из-за громкой музыки

Суд арестовал его по обвинению в убийстве с особой жестокостью
сгоревший деревянный дом
©МЧС по Башкирии

В Башкирии 22-летний парень заживо сжёг свою 75-летнюю бабушку из-за просьбы убавить громкость музыки. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе республики. Об этом 24 апреля сообщили Следственный комитет и объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Всё началось с обычной бытовой перебранки — пожилая женщина попросила внука сделать музыку потише. Реакция молодого человека оказалась непредсказуемой — он намеренно поджёг шторы в деревянном доме, где находилась пенсионерка, после чего спокойно ушёл, оставив родственницу в горящем помещении.

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Тело погибшей обнаружили пожарные, разбирая обугленные останки бревенчатого жилища. Изначально происшествие посчитали несчастным случаем, но экспертиза указала на криминальный характер возгорания.

Внук оказался первым в списке подозреваемых. На допросе он полностью признал свою вину и рассказал о мотивах поступка.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Суд отправил его в следственный изолятор до 16 июня. Парню предъявлено обвинение в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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