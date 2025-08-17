В Башкирии ветеран СВО получил пять лет колонии за смертельное избиение бывшей жены

Экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы

В Чекмагуше суд приговорил ветерана СВО Рустама Х. к пяти годам строгого режима. В июне 2024 года во время ссоры в машине он до смерти избил свою 25-летнюю бывшую жену Дарину, сообщили в пресс-службе регионального суда.

Конфликт начался после того, как Рустам нашел Дарину нетрезвой в доме другого мужчины. В автомобиле словесная перепалка переросла в драку. Рустам обвинял бывшую жену в безответственном отношении к детям, она его — в долге по алиментам на 100 тысяч рублей. Мужчина несколько раз ударил женщину кулаком в лицо.

После избиения Дарина легла спать на заднем сиденье машины, а утром Рустам обнаружил ее мертвой. Он сам позвонил в полицию и поехал в больницу, но врачи уже не смогли помочь. Экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

На суде мать погибшей, районный депутат, рассказала, что Рустам и раньше применял насилие. По ее словам, он избивал Дарину монтировкой во время беременности и был патологически ревнив. Из-за этого Дарина подала на развод, пока муж был в зоне СВО. К моменту трагедии ее уже лишили родительских прав на одного ребенка и ограничили на второго из-за асоциального образа жизни. Дети жили с бабушкой — матерью Рустама.

Суд признал Рустама Х. виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: признание вины, помощь следствию, состояние здоровья и статус участника боевых действий. Мать погибшей не имела претензий к подсудимому. Рустам не стал обжаловать приговор.