В Башкирии ужесточили приговор бывшему мэру Салавата Игорю Миронову

Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил представление прокуратуры и ужесточил наказание бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову за незаконную передачу городских электросетей частной компании.

Апелляционная инстанция поддержала представление прокуратуры Стерлитамака и удвоила назначенный срок, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года Миронов заключил концессионное соглашение с ООО «АСТ» в обход конкурсных процедур. В результате городские электросети, которыми управляло МУП «Электрические сети», перешли к коммерческой структуре. Кроме того, экс-чиновник организовал изъятие муниципального имущества у предприятия и его передачу компании без обязательного согласования.

Первоначально суд назначил Миронову три года колонии общего режима и запрет занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления на 2,5 года. Прокуратура обжаловала приговор. Верховный суд согласился с её доводами: действия осуждённого переквалифицировали, а срок увеличили до шести лет в колонии того же режима. Суд также удовлетворил иск о возмещении ущерба — с Миронова взыщут свыше 10 миллионов рублей.

Напомним, 23 октября 2025 года Стерлитамакский городской суд признал Игоря Миронова виновным. Его взяли под стражу в зале суда. 31 октября 2025 года адвокат Миронова подал апелляционную жалобу. Защита настаивала на отмене приговора. По данным РБК Уфа, Миронов стал известен также благодаря судебному спору с местной пенсионеркой: суд обязал её выплатить около 70 тысяч рублей за фразу в социальных сетях «Вор должен сидеть в тюрьме»

Уголовное дело в отношении Миронова возбудили в марте 2023 года. Следствие установило, что концессионное соглашение подписали на условиях, предложенных самой компанией «АСТ», а Миронов знал о нецелесообразности сделки. В итоге муниципалитет лишился системы электросетевого хозяйства, что привело к финансовым потерям из-за недополучения средств.

К слову, в марте 2026 года Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляции по делу бывших руководителей «Башкиравтодора»: фигуранты получили сроки от 4 до 15,5 лет, штрафы до 101 миллиона рублей и запрет занимать определённые должности.