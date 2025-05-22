В Башкирии уволен чиновник, похитивший из бюджета города 40 тысяч рублей

Начальник отдела администрации Нефтекамска остался без работы и теперь стал фигурантом уголовного дела — он подделал документы, чтобы его жена смогла получить деньги из бюджета, сообщили Ньюс-Баш в прокуратуре Башкирии.

В августе прошлого года служащий решил, что семейный бюджет требует «поддержки». Оформил фиктивные бумаги, по которым его супруга незаконно получила из региональной казны больше 40 тысяч рублей.

Но долго скрывать махинацию не получилось. Прокуратура провела проверку и сразу разобралась в ситуации. Главе города вынесли представление, после чего работника администрации уволили по утрате доверия — стандартная формулировка для таких случаев.

Кроме того на бывшего начальника отдела завели уголовное дело по статье «Мошенничество». А незаконно полученные 40 тысяч уже вернули государству.