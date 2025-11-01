В Башкирии утвердили обвинение по громкому делу экс-мэра Бирска

Бывшая глава администрации Бирска Виктория Бурдина предстанет перед судом. Её обвиняют в коррупции и махинациях с историческим зданием.

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело против экс-главы Бирска Виктории Бурдиной направили в суд. Её обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Это получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие считает, что в июне 2023 года Бурдина незаконно продала памятник архитектуры. «Дом Коновалова» реализовали за 3,1 млн рублей. Кадастровая стоимость здания превышала 9 млн рублей. Новый владелец вскоре перепродал объект за 7,2 млн рублей. Прокуратура оценивает ущерб бюджету города в 6 млн рублей.

Второй эпизод касается взятки в размере 30 тысяч рублей. По версии следствия, деньги передал её заместитель Сергей Гайтанов. Прокуратура сообщила: «Историческое здание так и не было возвращено в муниципальную собственность».

Виктория Бурдина свою вину не признает. Её уволили в апреле 2025 года по утрате доверия. Дело рассмотрит Бирский межрайонный суд.

Дело Виктории Бурдиной стало частью серии антикоррупционных расследований в Бирске. Ранее, в августе 2025 года, суд уже вынес приговор её заместителю. Сергея Гайтанова признали виновным в посредничестве при передаче взятки и приговорили к лишению свободы. Кроме того, в октябре 2025 года под суд пошел еще один чиновник — бывший директор управления по благоустройству города.