Криминал

В Башкирии утвердили обвинение по громкому делу экс-мэра Бирска

Бывшая глава администрации Бирска Виктория Бурдина предстанет перед судом. Её обвиняют в коррупции и махинациях с историческим зданием.
©администрация Бирска

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело против экс-главы Бирска Виктории Бурдиной направили в суд. Её обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Это получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие считает, что в июне 2023 года Бурдина незаконно продала памятник архитектуры. «Дом Коновалова» реализовали за 3,1 млн рублей. Кадастровая стоимость здания превышала 9 млн рублей. Новый владелец вскоре перепродал объект за 7,2 млн рублей. Прокуратура оценивает ущерб бюджету города в 6 млн рублей.

Второй эпизод касается взятки в размере 30 тысяч рублей. По версии следствия, деньги передал её заместитель Сергей Гайтанов. Прокуратура сообщила: «Историческое здание так и не было возвращено в муниципальную собственность».

Виктория Бурдина свою вину не признает. Её уволили в апреле 2025 года по утрате доверия. Дело рассмотрит Бирский межрайонный суд.

Дело Виктории Бурдиной стало частью серии антикоррупционных расследований в Бирске. Ранее, в августе 2025 года, суд уже вынес приговор её заместителю. Сергея Гайтанова признали виновным в посредничестве при передаче взятки и приговорили к лишению свободы. Кроме того, в октябре 2025 года под суд пошел еще один чиновник — бывший директор управления по благоустройству города.

Похожие записи
01.11.2025
Криминал

Девять лет за три «однушки»: в Башкирии осудили экс-главу Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Бывший глава Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов получил 9 лет колонии. За незаконное содействие застройщику он потребовал три квартиры, а в итоге лишился свободы и накоплений на ₽25 миллионов.
30.10.2025
Криминал

Выдавала больничные без осмотра: в Башкирии терапевт попалась на взятке

кошелек с пятитысячными купюрами
В Миякинском районе прокуратура возбудила уголовное дело против врача-терапевта, оформлявшей фиктивные больничные листы за денежное вознаграждение.
28.10.2025
Криминал

Проносил всё — от еды до SIM-карт: суд в Башкирии вынес приговор инспектору колонии

взяточник в зале суда
Экс-инспектор колонии №7 в Мелеузе получил 11,5 лет строгача, миллион штрафа и конфискацию за взятки, превышение и попытку сбыта наркотиков.
23.10.2025
Криминал

Бюджет недополучил почти 7 миллионов рублей: в Уфе задержан замглавы миграционного управления МВД

наручники на решетке
В Уфе задержан замглавы миграционного управления МВД: майору Абдрафикову инкриминируют махинации с визами. Бюджет потерял почти 7 миллионов рублей
22.10.2025
Криминал

«Без конкурса передал сети на 50 лет»: экс-главу Салавата Игоря Миронова отправили за решетку

игорь миронов
Стерлитамакский суд приговорил экс-мэра Салавата Игоря Миронова к трём годам колонии за незаконную передачу городских электросетей.
21.10.2025
Криминал

Муж бизнесменши сдал чиновников: суд арестовал мэра города в Башкирии за взятку

чиновник в зале суда
Глава Мелеуза Олег Воробьев и его подельник решили подсобить цветочному бизнесу за 200 тысяч рублей. Они обещали продлить договор на киоск в обход правил, но муж владелицы пошел в ФСБ.
