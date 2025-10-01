0
4 часа
Криминал

В Башкирии тракторист отсудил крупную компенсацию за девять лет без отпуска

Тракторист из Шаранского района почти 10 лет трудился без отпуска. Местные власти экономили, оформляя его по хитрой схеме. Но прокуратура вмешалась и восстановила справедливость.
металлические монеты и бумажные рубли
©News-bash

63-летний тракторист из Шаранского района добился справедливости и получил от местной администрации более 330 тысяч рублей. Это компенсация за то, что мужчина почти десять лет работал без единого дня отпуска.

С июня 2015 по ноябрь 2024 года он трудился в администрации Шаранского сельсовета. Всё это время с ним заключали гражданско-правовые договоры вместо полноценного трудового. Такая схема позволяла работодателю не предоставлять сотруднику, положенный по закону оплачиваемый отпуск.

Когда работник решил защитить свои права, он обратился в прокуратуру. Прокуроры подтвердили, что отношения между трактористом и администрацией фактически были трудовыми, и передали дело в суд. Фемида встала на сторону мужчины и обязала администрацию выплатить ему компенсацию за все накопившиеся дни отдыха.

Для администрации эта история закончилась не только выплатой компенсации. Сельсовет также оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от оформления трудового договора и нарушение законодательства.

