В Башкирии своровали маткапитал

Прокуратура Башкирии рассказала о креативной, но провальной бизнес-схеме с материнским капиталом, которую провернула местная жительница. Результатом финансового манёвра стали серьёзные проблемы с законом.

История началась с заявления на господдержку. Деньги со средств маткапитала женщина просила на благое дело — возведение семейного гнёздышка. Государство пошло навстречу, и средства были перечислены.

Однако вместо покупки стройматериалов и заливки фундамента капитал был потрачен совершенно иначе. Никакого нового жилья построено не было, а ребёнок, как и положено по закону, не получил свою долю в недвижимости.

Прокурорская проверка быстро установила, что жилищные условия семьи никак не улучшились, а деньги просто исчезли.

Теперь предприимчивая дама из Миякинского района обязана вернуть в бюджет всю сумму господдержки — 800 тысяч рублей. Вдобавок к долгу ей грозит уголовное дело по статье о мошенничестве.

К слову, это не первый подобный случай в республике. Весной этого года похожая история произошла в Чекмагушевском районе, где семья тоже получила средства на пристройку к дому, но так её и не возвела.