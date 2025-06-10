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В Башкирии своровали маткапитал

Прокуратура Башкирии рассказала о креативной, но провальной бизнес-схеме с материнским капиталом, которую провернула местная жительница. Результатом финансового манёвра стали серьёзные проблемы с законом.
беременная женщина с мужчиной
©Imagen 3

История началась с заявления на господдержку. Деньги со средств маткапитала женщина просила на благое дело — возведение семейного гнёздышка. Государство пошло навстречу, и средства были перечислены.

Однако вместо покупки стройматериалов и заливки фундамента капитал был потрачен совершенно иначе. Никакого нового жилья построено не было, а ребёнок, как и положено по закону, не получил свою долю в недвижимости.

Прокурорская проверка быстро установила, что жилищные условия семьи никак не улучшились, а деньги просто исчезли.

Теперь предприимчивая дама из Миякинского района обязана вернуть в бюджет всю сумму господдержки — 800 тысяч рублей. Вдобавок к долгу ей грозит уголовное дело по статье о мошенничестве.

К слову, это не первый подобный случай в республике. Весной этого года похожая история произошла в Чекмагушевском районе, где семья тоже получила средства на пристройку к дому, но так её и не возвела.

По данным Соцфонда на начало 2025 года, семьям Башкирии перечислили уже 165,4 млрд рублей. При этом с февраля размер выплаты на второго ребёнка вырос до 912 тысяч, что делает её ещё более лакомым куском для комбинаторов. Подобные случаи мошенничества напрямую влияют на эффективность демографических и экономических программ в регионе.

маткапитал Миякинский район мошенничество в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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