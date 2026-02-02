0
Криминал

В Башкирии суд отправил экс-директора кадетской школы Салавата в колонию

В Салавате экс-директора кадетской школы №2 приговорили к 4 годам общего режима. Она забирала премии у учителей и платила зарплату фиктивным уборщицам.
судейский молоток в руках судьи
©Gemini

Салаватский городской суд вынес приговор бывшему руководителю МБОУ «Кадетская школа № 2». Женщину признали виновной в мошенничестве и получении взяток. Судья назначил ей 4 года лишения свободы в колонии общего режима и запретил работать на руководящих должностях в образовании. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Схема с премиями учителей и «мертвыми душами» в штате

Следствие и суд установили, что директор использовала два способа хищения бюджетных денег.

Первый способ — поборы с сотрудников. Руководитель выписывала учителям премии и стимулирующие выплаты, но требовала вернуть часть денег. Педагоги, опасаясь конфликтов с начальством, отдавали наличные или переводили средства на карту директора.

Второй способ — фиктивное трудоустройство. Директор оформила на работу гардеробщиков и уборщиков территории. Фактически эти люди в школе не появлялись и обязанности не выполняли. Их зарплату руководитель забирала себе. Подсудимая вину не признала.

Вердикт суда: 4 года колонии и возврат 471 тысячи рублей

Суд полностью удовлетворил гражданские иски прокуратуры и потерпевших. Бывший директор обязана возместить весь причиненный ущерб. Она должна вернуть в бюджет администрации Салавата более 400 тысяч рублей, а обманутым работникам школы — 71 тысячу рублей.

Похожие случаи

Это решение суда оказалось жестче, чем приговоры по аналогичным делам в регионе за последний год.

В сентябре 2025 года суд Белорецка рассматривал дело директора школы, которая нанесла ущерб бюджету на сумму более 1 млн рублей. Несмотря на то, что сумма хищений была вдвое больше, чем в Салавате, женщина получила 5 лет лишения свободы условно.

Летом 2025 года в Уфе осудили заведующую детским садом в Калининском районе. Она фиктивно устроила на работу родственника своей сотрудницы и присвоила более 500 тысяч рублей.

