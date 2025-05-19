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В Башкирии стало меньше изнасилований

©МВД Башкирии

Неожиданные данные раскрыли в МВД Башкирии — количество изнасилований в регионе идёт на спад. Информация появилась в свежем докладе ведомства о наркоситуации.

За 2024 год в республике зарегистрировали 88 случаев изнасилований. Цифра внушительная, но динамика положительная — минус почти 13% по сравнению с 2023-м, когда было 101 заявление.

А вот если копнуть глубже, картина вырисовывается интересная. В 2010-м было 159 случаев, в 2015-м — 131. Но настоящий пик пришёлся на ковидный 2020-й — тогда полицейские зарегистрировали 317 заявлений. Что там происходило на самоизоляции — отдельный вопрос.

Получается, за четыре года количество изнасилований упало почти в 4 раза. Либо жители Башкирии резко поумнели, либо жертвы перестали обращаться в полицию. А может, просто методика подсчёта изменилась?

Правоохранители не уточняют, с чем связано такое резкое снижение. Но когда статистика настолько оптимистична — всегда хочется перепроверить цифры.

изнасилование в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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