В Башкирии стало меньше изнасилований

Неожиданные данные раскрыли в МВД Башкирии — количество изнасилований в регионе идёт на спад. Информация появилась в свежем докладе ведомства о наркоситуации.

За 2024 год в республике зарегистрировали 88 случаев изнасилований. Цифра внушительная, но динамика положительная — минус почти 13% по сравнению с 2023-м, когда было 101 заявление.

А вот если копнуть глубже, картина вырисовывается интересная. В 2010-м было 159 случаев, в 2015-м — 131. Но настоящий пик пришёлся на ковидный 2020-й — тогда полицейские зарегистрировали 317 заявлений. Что там происходило на самоизоляции — отдельный вопрос.

Получается, за четыре года количество изнасилований упало почти в 4 раза. Либо жители Башкирии резко поумнели, либо жертвы перестали обращаться в полицию. А может, просто методика подсчёта изменилась?

Правоохранители не уточняют, с чем связано такое резкое снижение. Но когда статистика настолько оптимистична — всегда хочется перепроверить цифры.