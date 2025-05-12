Депутаты горсовета Бирска только что отправили в отставку главу городской администрации Викторию Бурдину. Официально — «в связи с утратой доверия». Неофициально — чиновница попалась на взятке и наворотила дел с продажей исторического здания.

Глава администрации погорела на 30 тысячах рублей. Именно столько она, по данным следствия, получила от подрядчика, благоустраивающего аллею в городе. В роли посредника выступил её зам Сергей Гайтанов — теперь и ему грозит уголовная статья.

Но это ещё не всё. Бурдину обвиняют в продаже объекта культурного наследия — продала историческое здание из муниципальной собственности за копейки.

Виктория руководила городом с августа 2022 года. Почти три года — и такой бесславный финал.

Говорят, в регионах за 30 тысяч даже кошку не продашь, а тут целую аллею благоустроили. Экономия, однако.