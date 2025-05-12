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В Башкирии сняли с должности главу города

©администрация Бирска

Депутаты горсовета Бирска только что отправили в отставку главу городской администрации Викторию Бурдину. Официально — «в связи с утратой доверия». Неофициально — чиновница попалась на взятке и наворотила дел с продажей исторического здания.

Глава администрации погорела на 30 тысячах рублей. Именно столько она, по данным следствия, получила от подрядчика, благоустраивающего аллею в городе. В роли посредника выступил её зам Сергей Гайтанов — теперь и ему грозит уголовная статья.

Но это ещё не всё. Бурдину обвиняют в продаже объекта культурного наследия — продала историческое здание из муниципальной собственности за копейки.

Виктория руководила городом с августа 2022 года. Почти три года — и такой бесславный финал.

Говорят, в регионах за 30 тысяч даже кошку не продашь, а тут целую аллею благоустроили. Экономия, однако.

Бирск
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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