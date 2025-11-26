0
Криминал

В Башкирии смягчили приговор экс-замглавы Бирска

Верховный суд Башкирии пересмотрел приговор Сергею Гайтанову. Из решения первой инстанции исключили запрет занимать должности в органах власти.
сергей гайтанов
©Администрация Бирского района / Vk.com

Верховный суд Башкирии изменил приговор бывшему заместителю главы администрации Бирска Сергею Гайтанову. Инстанция исключила из вердикта дополнительное наказание, которое запрещало ему в течение двух лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах. Остальная часть приговора осталась прежней: три года колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей, сообщает РБК-Уфа.

В августе суд первой инстанции признал Гайтанова виновным в посредничестве во взяточничестве. Суд установил, что в декабре 2024 года чиновник передал своей начальнице, мэру Виктории Бурдиной, 30 тысяч рублей от предпринимателя, занимавшегося благоустройством парка «Соколок». За эту сумму должностные лица должны были подписать акты приёмки, несмотря на невыполненные работы.

Сергей Гайтанов признал свою вину в ходе судебного разбирательства. В суде доказали, что он предоставил бизнесмену реквизиты для перевода денег, обналичил их и передал главе города. После возбуждения дела обоих чиновников уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Сейчас в суде рассматривается дело самой Виктории Бурдиной. Прокуратура обвиняет её в получении взятки, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что помимо эпизода со взяткой, она незаконно продала историческое здание «Дом Коновалова» по заниженной цене. Бывшая глава администрации вину не признаёт.

Ситуация в Бирске — часть более широкой картины борьбы с должностными преступлениями в регионе. В октябре 2025 года под суд пошёл ещё один местный чиновник — экс-директор управления по благоустройству Альберт Фархутдинов, обвиняемый в получении взятки за предоставление спецтехники.

Всего за первые восемь месяцев 2025 года в Башкирии зафиксировали более 4400 нарушений антикоррупционного законодательства, а ущерб бюджету превысил 89 миллионов рублей.

