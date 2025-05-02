В Башкирии школьник обчистил вейпшоп на 14 тысяч рублей

Отвечать за это придется родителям школьника

Школьники, конечно, иногда шалят – но этот парень решил сразу во взрослую лигу. По данным Mash, 12-летний фанат вейпов и «адиков» зашёл в местный магазин, неспеша набил сумку жижами и испарился по-английски. Продавцы очухались — товара нет, зато есть запись с камер.

Полиция по горячим следам нашла юного «покупателя». За вишнёвый вейпинг придётся отвечать не только ему — маме с папой уже выставили счёт за ущерб: 14 тысяч рублей, как-никак. Теперь семья, наверное, будет строже следить, с кем их пацан тусуется и что уносит из дома.

— Сначала тыришь на 14к, потом сидишь 14 лет, — комментирует новость в соцсетях пользователь с ником (No)Name Surname.