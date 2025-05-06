В Башкирии пьяная пассажирка угнала автомобиль таксиста

Стерлитамакская «Бонни без Клайда» решила устроить себе персональное такси. Местный водитель оставил свою «Приору» с ключами у кафе, а когда вернулся — ни машины, ни пассажирки, сообщили в республиканском ГАИ.

21-летний парень в панике позвонил в полицию. Пока он переживал, его клиентка на угнанной «Ладе» колесила по городу, приняв для храбрости на грудь.

Сотрудники ГИБДД всем составом бросились на поиски и быстро нашли беглянку в СНТ «Питомник». За рулём оказалась 21-летняя красотка без прав. Да ещё и пьяная в хлам — 0,936 мг/л алкоголя. Это, на минуточку, почти пятикратное превышение нормы.

Любительницу экстремального такси уже отправили на 10 суток в спецприемник за административное нарушение. А машину поместили на штрафстоянку.

Теперь ей грозит еще и уголовное дело за угон. Статья 166 УК — до 5 лет можно получить.

Мораль истории проста: не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если пассажир выглядит как ангел. Особенно если выглядит как ангел.