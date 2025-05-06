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В Башкирии пьяная пассажирка угнала автомобиль таксиста

©ГАИ по Башкирии

Стерлитамакская «Бонни без Клайда» решила устроить себе персональное такси. Местный водитель оставил свою «Приору» с ключами у кафе, а когда вернулся — ни машины, ни пассажирки, сообщили в республиканском ГАИ.

девушка угнала автомобиль таксиста
©ГАИ по Башкирии

21-летний парень в панике позвонил в полицию. Пока он переживал, его клиентка на угнанной «Ладе» колесила по городу, приняв для храбрости на грудь.

Сотрудники ГИБДД всем составом бросились на поиски и быстро нашли беглянку в СНТ «Питомник». За рулём оказалась 21-летняя красотка без прав. Да ещё и пьяная в хлам — 0,936 мг/л алкоголя. Это, на минуточку, почти пятикратное превышение нормы.

девушка угнала автомобиль таксиста
©ГАИ по Башкирии

Любительницу экстремального такси уже отправили на 10 суток в спецприемник за административное нарушение. А машину поместили на штрафстоянку.

Теперь ей грозит еще и уголовное дело за угон. Статья 166 УК — до 5 лет можно получить.

Мораль истории проста: не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если пассажир выглядит как ангел. Особенно если выглядит как ангел.

— Автомобиль то зачем помещать на штрафстоянку? Вот все-таки нет разума. Лишь бы замучить человека. Если хозяин трезв, документы в порядке, отдай ты ему транспорт, — возмущается в соцсетях пользователь с ником NZ NZ.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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