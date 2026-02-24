В Башкирии пристав незаконно получил 50 тысяч рублей по программе «Рекрут»

В Башкирии двое судебных приставов и экс-супруга одного из них незаконно получили 50 тысяч рублей по программе «Рекрут», оформив выплату за человека, который сам решил пойти на контракт. Деньги вернули в бюджет.

Двое судебных приставов территориального отделения ГУФССП по Башкирии в Кумертау стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Как установила прокуратура республики, в ноябре 2025 года сотрудники ведомства узнали, что местный житель самостоятельно решил подписать контракт с Минобороны, и решили получить за него бюджетную выплату по программе «Рекрут».

Один из приставов привлёк к схеме свою бывшую супругу — делопроизводителя городской администрации. Женщина подготовила необходимые документы и направила их на рассмотрение в муниципалитет. После одобрения заявки она получила 50 тысяч рублей и разделила их между остальными участниками схемы.

Уголовное дело по статье о мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ на основании материалов прокурорской проверки. Прокуратура также направила представление главе города Олегу Астахову с требованием устранить нарушения. Администрация отменила постановление о назначении выплаты, а участники схемы вернули похищенные средства в полном объёме в городской бюджет.

Выплаты 50 тысяч рублей: как работает программа «Рекрут»

ДОСААФ Башкирии запустил программу «Рекрут» в республике в августе 2024 года. Участники — совершеннолетние волонтёры, которые привлекают добровольцев для заключения контракта с Минобороны. За каждого привлечённого кандидата, прошедшего медкомиссию и прибывшего к месту службы, волонтёр получает единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. По данным ДОСААФ РБ, за период действия программы в 2024 году ведомство одобрило более 1 200 заявлений, а общая сумма выплат составила свыше 52 миллионов рублей.

100 тысяч рублей за контрактника — аналоги в районах Башкирии

Ранее несколько муниципалитетов республики запустили собственные аналогичные программы. Как сообщало издание news-bash.ru, Новокаинлыковский сельсовет Краснокамского района установил выплату в 100 тысяч рублей за привлечённого контрактника, при этом чиновники, муниципальные служащие и сотрудники силовых ведомств не могут получать такие премии.

Переизбрание мэра Кумертау Олега Астахова

Также стало известно, что 24 февраля 2026 года депутатский корпус Кумертау переизбрал Олега Астахова на пост мэра города. Как сообщает издание «Башинформ», Астахов возглавлял администрацию предыдущие два года, а 30 января 2026 года сложил полномочия для участия в конкурсе на замещение должности.