В Башкирии пресекли деятельность онлайн-порностудии: задержаны 5 человек

Полиция Башкирии накрыла подпольную порностудию. Задержаны организатор, модели и ассистенты. Изъяли всё: от камер до интим-игрушек.

Уголовное дело и перспектива сесть на шесть лет — такой финал у бизнес-проекта 30-летнего уфимца. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, борцы с киберпреступлениями остановили работу подпольной студии, которая производила и транслировала в сети контент для взрослых.

Во время обысков в квартирах, переделанных под съёмочные павильоны, оперативники нашли полный набор для творчества. Были изъяты камеры, осветительное оборудование и компьютеры. Антураж дополняли эротические костюмы, интимные гаджеты, а на стене для атмосферы висела ковбойская шляпа.

Силовики задержали всю команду из пяти человек. Предполагаемый организатор, две вебкам-модели и двое парней, которые отвечали за техническую часть — съёмку и ассистирование.

Всю группу подозревают в незаконном производстве и обороте порнографических материалов через интернет, совершённом организованной группой. Следователи уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ.