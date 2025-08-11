В Башкирии пресекли деятельность онлайн-порностудии: задержаны 5 человек

Полиция Башкирии накрыла подпольную порностудию. Задержаны организатор, модели и ассистенты. Изъяли всё: от камер до интим-игрушек. ©МВД по Башкирии
Уголовное дело и перспектива сесть на шесть лет — такой финал у бизнес-проекта 30-летнего уфимца. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, борцы с киберпреступлениями остановили работу подпольной студии, которая производила и транслировала в сети контент для взрослых.
Во время обысков в квартирах, переделанных под съёмочные павильоны, оперативники нашли полный набор для творчества. Были изъяты камеры, осветительное оборудование и компьютеры. Антураж дополняли эротические костюмы, интимные гаджеты, а на стене для атмосферы висела ковбойская шляпа.
Силовики задержали всю команду из пяти человек. Предполагаемый организатор, две вебкам-модели и двое парней, которые отвечали за техническую часть — съёмку и ассистирование.
Всю группу подозревают в незаконном производстве и обороте порнографических материалов через интернет, совершённом организованной группой. Следователи уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ.
Чем именно занималась эта студия и в чем отличие от обычного производства порнофильмов?
Основной деятельностью группы была организация вебкам-трансляций в режиме реального времени. Это означает, что модели выступали перед зрителями в прямом эфире через интернет, а не снимались в заранее записанных роликах. Пользователи платили деньги за доступ к этим онлайн-трансляциям. Студии были оборудованы в арендованных квартирах.
Почему дело квалифицировали именно по части 3 статьи 242 УК РФ?
Часть 3 статьи 242 Уголовного кодекса РФ применяется при наличии отягчающих обстоятельств. В данном случае деятельность группы подпадает под несколько таких признаков:
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой: В операции участвовало пять человек, включая организатора, моделей и ассистентов.
Использование информационно-телекоммуникационных сетей, включая «Интернет»: Трансляции и распространение материалов велись онлайн.
Извлечение дохода в крупном размере: Деятельность была коммерческой. Согласно примечанию к статье 242 УК РФ, доходом в крупном размере признается сумма, превышающая 50 тысяч рублей.
Грозят ли какие-либо последствия клиентам, которые смотрели эти трансляции?
Российское законодательство (статья 242 УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление, распространение, публичную демонстрацию и рекламирование порнографических материалов. Однако приобретение и хранение таких материалов для личного просмотра (когда речь идет о порнографии с участием совершеннолетних) уголовно не наказывается.
Какое наказание, помимо лишения свободы, может грозить осужденным?
Санкция части 3 статьи 242 УК РФ, помимо лишения свободы на срок от двух до шести лет, также предусматривает возможное дополнительное наказание. Осужденным могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.