Предсмертное признание министра раскрыло схему миллионных откатов в Башкирии

В уфимском суде зачитали предсмертные показания экс-министра транспорта Александра Клебанова. В них он признался в получении взятки в 5 миллионов рублей и подробно рассказал о коррупционных схемах

В Кировском районном суде Уфы произошло нерядовое событие — были оглашены показания покойного экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова по громкому делу «Башкиравтодора», пишет издание «Пруфы». Клебанов, скончавшийся в марте 2025 года под домашним арестом от тяжёлой болезни, успел дать подробные признательные показания, которые теперь стали ключевыми в процессе.

Экс-министра задержали в мае 2024 года. По версии следствия, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», он потребовал 5 миллионов рублей от руководства компании-подрядчика ООО «Киви» за помощь в получении оплаты по контрактам.

Согласно зачитанным показаниям, Клебанов, заняв пост министра, узнал о растущих долгах «Башкиравтодора» перед подрядчиками, включая «Киви». Он пообещал руководству компании помочь с выплатами, а взамен ему предложили «благодарность». Пакет с 5 миллионами рублей наличными водителю «Киви» передала гражданская супруга министра, не знавшая о содержимом. После получения взятки, которую Клебанов потратил, «Башкиравтодор» перечислил подрядчику 10 миллионов рублей.

Признав вину, Клебанов заключил досудебное соглашение и дал показания на других фигурантов, в том числе на бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.