Предсмертное признание министра раскрыло схему миллионных откатов в Башкирии

В уфимском суде зачитали предсмертные показания экс-министра транспорта Александра Клебанова. В них он признался в получении взятки в 5 миллионов рублей и подробно рассказал о коррупционных схемах ©Александр Клебанов / Вконтакте
В Кировском районном суде Уфы произошло нерядовое событие — были оглашены показания покойного экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова по громкому делу «Башкиравтодора», пишет издание «Пруфы». Клебанов, скончавшийся в марте 2025 года под домашним арестом от тяжёлой болезни, успел дать подробные признательные показания, которые теперь стали ключевыми в процессе.
Экс-министра задержали в мае 2024 года. По версии следствия, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», он потребовал 5 миллионов рублей от руководства компании-подрядчика ООО «Киви» за помощь в получении оплаты по контрактам.
Согласно зачитанным показаниям, Клебанов, заняв пост министра, узнал о растущих долгах «Башкиравтодора» перед подрядчиками, включая «Киви». Он пообещал руководству компании помочь с выплатами, а взамен ему предложили «благодарность». Пакет с 5 миллионами рублей наличными водителю «Киви» передала гражданская супруга министра, не знавшая о содержимом. После получения взятки, которую Клебанов потратил, «Башкиравтодор» перечислил подрядчику 10 миллионов рублей.
Признав вину, Клебанов заключил досудебное соглашение и дал показания на других фигурантов, в том числе на бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.
- Это дело касается только взятки Клебанову? Или это часть чего-то большего?
Взятка Клебанову — лишь один из эпизодов огромной криминальной схемы. Дело разрослось до целого «семейного клана». Например, в апреле 2025 года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из участков Бирского ДРСУ АО «Башкиравтодор». Он, являясь двоюродным братом жены гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова, был пойман на взятке в 282 тысячи рублей за незаконное использование спецтехники. Э
- Насколько серьёзны дела у других фигурантов, например, у гендиректора Юланова?
Бывший гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов — один из центральных обвиняемых. Помимо участия в основной схеме хищения 152 миллионов рублей, он также фигурирует в других эпизодах. Например, владелец компании-поставщика ГСМ «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко обвинил Юланова и Клебанова в хищении средств его фирмы. По его словам, «Башкиравтодор» задолжал ему более 446 миллионов рублей за поставленное топливо и битум.
- Компания «Башкиравтодор» после таких хищений вообще выжила?
Компания фактически стала банкротом. На 2025 год в отношении АО «Башкиравтодор» возбуждено дело о несостоятельности, и сразу несколько крупных кредиторов требуют признать предприятие банкротом. Долги исчисляются сотнями миллионов рублей. Например, в июне 2025 года суд постановил взыскать с «Башкиравтодора» почти 58 млн рублей в пользу компании «Сколхимпром».
- В чём конкретно заключалась схема хищения бюджетных денег?
Схема была построена на фиктивных перевозках. «Башкиравтодор» как генподрядчик по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» заключал договоры с аффилированными фирмами («Киви» и «Баштранслогистик») на перевозку стройматериалов. Далее сообщники создавали подложные товарно-транспортные накладные и путевые листы о якобы выполненных работах. На основании этих фальшивых документов из бюджета было похищено 132 млн рублей при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка и ещё 20 млн рублей на ремонте улицы Пугачева в Уфе.
- А что с вице-премьером Марзаевым? Он тоже под следствием?
Да, Алан Марзаев является ключевым фигурантом. По версии следствия, именно он был конечным получателем взятки в размере 37 миллионов рублей от дорожно-строительной компании за общее покровительство и обеспечение крупными госконтрактами. Покойный Александр Клебанов в этой схеме выступал лишь посредником при передаче денег. Расследованием дела Марзаева занимается Главное следственное управление СКР в Москве.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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