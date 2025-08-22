В Башкирии предприниматель получил условный срок за мошенничество с могилами ветеранов

В Башкирии коммерсант придумал, как нажиться на памяти ветеранов. Он рушил памятники на заброшенных могилах, ставил новые и получал от государства компенсации.

Предпринимателя из Башкирии Романа Золина приговорили к четырем годам условного срока за хищение 1,8 млн рублей у государства. С 2016 по 2020 год он получал компенсации за установку памятников ветеранам, используя циничную мошенническую схему. Решение вынес Верховный суд республики.

Золин находил в интернете имена участников войн и разыскивал их заброшенные могилы. Он снимал старые надгробия и устанавливал на их место новые плиты. После этого в фоторедакторе подделывал отчеты о проделанной работе и от имени несуществующих родственников подавал документы в военкомат на возмещение расходов.

Военный комиссариат не выявил обмана и перечислял деньги. За четыре года предприниматель незаконно получил более 1,8 млн рублей. Схему раскрыли сотрудники ФСБ.

На суде 42-летний Золин полностью признал вину и вернул похищенные деньги государству. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года по статьям о мошенничестве и подделке документов.