В Башкирии предприниматель похитил 300 тысяч рублей субсидий, оформив фиктивных работников

Житель Баймакского района получил госсубсидии за трудоустройство безработных, которых на самом деле не нанимал

В Баймакском районе Башкирии завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя, похитившего бюджетные средства.

Как установил суд, мужчина направлял в отделение социального фонда республики подложные документы о якобы принятых на работу гражданах. Указанные лица числились безработными в центре занятости. По документам предприниматель обязывался выплачивать им зарплату не ниже минимального размера оплаты труда.

За фиктивное трудоустройство мужчина получил субсидии на сумму около трёхсот тысяч рублей. Однако противоправная схема была раскрыта. В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и обязал возместить причинённый ущерб.