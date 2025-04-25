В Башкирии поймали преступника, которого искал весь мир

Личность и преступления задержанного не раскрываются

Сотрудники МВД Башкортостана в ходе крупной проверки мигрантов задержали в Уфе иностранца, находившегося в международном розыске. Информацию об этом предоставило региональное управление МВД сегодня, 25 апреля.

Правоохранители провели серию рейдов, проверив более 3700 объектов — мест проживания и работы иностранных граждан. В результате операции был схвачен мужчина, которого разыскивали правоохранительные органы других стран.

Информация о преступлениях задержанного и его гражданстве в настоящее время не раскрывается. Факт задержания подтверждает наличие в Уфе лиц, причастных к международным преступлениям.

Миграционная проверка зафиксировала также более 470 административных правонарушений и 24 случая фиктивной регистрации. По 13 эпизодам возбуждены уголовные дела. По итогам мероприятий 14 иностранцев подлежат выдворению за пределы России, 18 получили запрет на въезд в страну.

В ходе рейдов задержаны два гражданина РФ, находившихся в федеральном розыске. В рамках совместной работы с ГИБДД выявлены семь иностранцев, нелегально проживающих на территории страны, и шесть таксистов с нарушениями.