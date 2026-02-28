Полицейский в Башкирии силой женил бойца СВО на своей матери

Полицейский из Туймазинского района незаконно удерживал земляка, чтобы сделать его супругом своей мамы и обогатиться на фронтовых выплатах.

Сотрудник полиции из Туймазинского района весной 2025 года незаконно удерживал местного жителя в опорном пункте и вынудил его зарегистрировать брак со своей матерью. После свадьбы мужчина отправился на СВО, а со счёта списали более двух миллионов рублей. Прокуратура Башкортостана добилась аннулирования брака через суд, сообщили в ресс-службе ведомства.

Весной 2025 года сотрудник полиции задержал жителя Туймазинского района без законных оснований. Он поместил мужчину в опорный пункт и удерживал его там несколько дней.

Полицейский поставил условие: свобода — только после регистрации брака с его матерью. Под давлением задержанный согласился и подписал документы в местном ЗАГСе.

Сразу после оформления брака мужчина уехал в зону специальной военной операции. Никаких семейных отношений между ним и формальной супругой не было.

Когда участник СВО вернулся из зоны боевых действий, он обнаружил пропажу более двух миллионов рублей с банковского счёта. По версии следствия, номинальная супруга получила доступ к деньгам при участии сына-полицейского.

Пострадавший обратился в прокуратуру Башкортостана. Ведомство подало иск о признании брака недействительным. Суд полностью удовлетворил требования и аннулировал запись акта гражданского состояния.

МВД уволило полицейского в связи с утратой доверия. Следователи расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Как защитить боевые выплаты от мошенников

Фиктивные браки с участниками СВО используют для хищения боевых выплат. Если кто-то из близких или знакомых оказался в подобной ситуации — регистрация брака под давлением является основанием для его аннулирования через суд. Обращаться нужно в прокуратуру или следственные органы.

Задержание и удержание гражданина без процессуального оформления — незаконно. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Хищение 16 миллионов рублей у погибшего бойца в Учалах

News-Bash ранее сообщало о жителе республики, который обманом получил деньги у отца пропавшего без вести военнослужащего. Другая жительница региона похитила миллион рублей у матери погибшего бойца.

25 февраля 2026 года УФСБ по Башкортостану задержало группу из четырёх человек в Учалинском районе. Юрист и его сообщники уговорили одинокого мужчину оформить брак с их знакомой перед отправкой на фронт. После гибели военнослужащего формальная супруга получила около 16 миллионов рублей компенсаций, которые участники группы поделили между собой. Всех фигурантов задержали.