Полицейский в Башкирии силой женил бойца СВО на своей матери

Полицейский из Туймазинского района незаконно удерживал земляка, чтобы сделать его супругом своей мамы и обогатиться на фронтовых выплатах.
Сотрудник полиции из Туймазинского района весной 2025 года незаконно удерживал местного жителя в опорном пункте и вынудил его зарегистрировать брак со своей матерью. После свадьбы мужчина отправился на СВО, а со счёта списали более двух миллионов рублей. Прокуратура Башкортостана добилась аннулирования брака через суд, сообщили в ресс-службе ведомства.

Весной 2025 года сотрудник полиции задержал жителя Туймазинского района без законных оснований. Он поместил мужчину в опорный пункт и удерживал его там несколько дней.

Полицейский поставил условие: свобода — только после регистрации брака с его матерью. Под давлением задержанный согласился и подписал документы в местном ЗАГСе.

Сразу после оформления брака мужчина уехал в зону специальной военной операции. Никаких семейных отношений между ним и формальной супругой не было.

Когда участник СВО вернулся из зоны боевых действий, он обнаружил пропажу более двух миллионов рублей с банковского счёта. По версии следствия, номинальная супруга получила доступ к деньгам при участии сына-полицейского.

Пострадавший обратился в прокуратуру Башкортостана. Ведомство подало иск о признании брака недействительным. Суд полностью удовлетворил требования и аннулировал запись акта гражданского состояния.

МВД уволило полицейского в связи с утратой доверия. Следователи расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Как защитить боевые выплаты от мошенников

Фиктивные браки с участниками СВО используют для хищения боевых выплат. Если кто-то из близких или знакомых оказался в подобной ситуации — регистрация брака под давлением является основанием для его аннулирования через суд. Обращаться нужно в прокуратуру или следственные органы.

Задержание и удержание гражданина без процессуального оформления — незаконно. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Хищение 16 миллионов рублей у погибшего бойца в Учалах

News-Bash ранее сообщало о жителе республики, который обманом получил деньги у отца пропавшего без вести военнослужащего. Другая жительница региона похитила миллион рублей у матери погибшего бойца.

25 февраля 2026 года УФСБ по Башкортостану задержало группу из четырёх человек в Учалинском районе. Юрист и его сообщники уговорили одинокого мужчину оформить брак с их знакомой перед отправкой на фронт. После гибели военнослужащего формальная супруга получила около 16 миллионов рублей компенсаций, которые участники группы поделили между собой. Всех фигурантов задержали.

26.02.2026
Криминал

В Башкирии арестовали группу лиц за мошенничество с военными выплатами

задержание адвоката
В Учалах адвокат с сообщниками женили бездомного, отправили воевать по контракту и после его гибели присвоили почти 16 млн рублей выплат.
24.02.2026
Криминал

В Башкирии пристав незаконно получил 50 тысяч рублей по программе «Рекрут»

погоны прокуратуры
В Башкирии двое судебных приставов и экс-супруга одного из них незаконно получили 50 тысяч рублей по программе «Рекрут», оформив выплату за человека, который сам решил пойти на контракт.
24.02.2026
Спецоперация

Участник СВО из Башкирии планирует открыть фитнес-клуб в родном селе

Гали Рахматуллин
Боец из Кугарчинского района Гали Рахматуллин получил медаль за спасение командира, а после ранения намерен тренировать земляков в селе Мраково.
20.02.2026
Спецоперация

Башкирия выделит 66,5 млн рублей на санаторную реабилитацию участников СВО в 2026 году

военный сво
Власти Башкортостана предусмотрели в бюджете 2026 года 66,5 млн рублей на санаторно-курортное оздоровление участников спецоперации и их семей.
20.02.2026
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

купюры номиналом 5000 рублей
Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
16.02.2026
Криминал

В Башкирии предприниматель похитил 300 тысяч рублей субсидий, оформив фиктивных работников

дверь с табличкой судья
Житель Баймакского района получил госсубсидии за трудоустройство безработных, которых на самом деле не нанимал
09.02.2026
Криминал

В Уфе турагент получила 5 лет колонии за обман 75 клиентов на 14 млн рублей

женщина в зале суда
Суд признал виновной женщину, присвоившую деньги 75 клиентов. Ей назначено 5 лет колонии с отсрочкой наказания. Ущерб составил почти 14 млн рублей.
