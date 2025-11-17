0
4 часа
Криминал

В Башкирии отец троих детей получил реальный срок за долг по алиментам

41-летний житель Белокатайского района проведет пять месяцев в исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. Суд вынес такое решение из-за долга перед тремя несовершеннолетними детьми, который превысил 600 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.
наручники на решетке
©Imagen

Согласно материалам дела, мужчина на протяжении длительного времени уклонялся от финансовой поддержки своих детей и не принимал участия в их жизни. Ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения, включая административные и уголовные меры, однако выплат по задолженности так и не последовало. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.

По официальным данным, общая сумма задолженности по алиментам в Башкирии достигает 2,4 миллиарда рублей. Около 15 тысяч жителей республики числятся как уклоняющиеся от финансового содержания своих детей.

Власти усиливают меры по взысканию долгов. Как сообщают в управлении Федеральной службы судебных приставов, за 2024 год в Башкирии были разысканы 1252 должника по алиментам. Кроме того, в регионе действует специальный реестр злостных неплательщиков, в который уже внесена информация о более чем 2800 гражданах.

Судебные приставы в своей работе сталкиваются с изобретательными попытками должников скрыться. Так, в одном из недавних случаев мужчину с долгом в 200 тысяч рублей обнаружили в подполе его собственного дома. Другая должница, накопившая 150 тысяч рублей, пряталась от исполнителей в погребе.

