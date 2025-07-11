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В Башкирии отец-наркоман погубил по пьяни трёхнедельного сына

В Башкирии будут судить отца, по вине которого погиб трехнедельный сын. Изначально он врал про забытый в кроватке фен, но следствие выяснило: виной всему пьяная неосторожность с сигаретой
сотрудник мчс возле детской кроватки
©МЧС по Башкирии

В Башкирии под суд пойдёт отец, по вине которого погиб его трёхнедельный сын. Изначальная версия про забытый фен оказалась выдумкой, чтобы скрыть истинную причину трагедии в городе Октябрьский.

Вначале родители утверждали, что инцидент произошёл из-за оставленного в кроватке фена. Якобы от него вспыхнули покрывало и матрас, а затем и одежда малыша.

Однако следствие установило совершенно другую картину. В день трагедии, в конце мая, мужчина был подшофе и, возможно, под наркотиками. Он подошёл к колыбели с тлеющей сигаретой, а пепел от неё попал на воздушный шар, который был рядом.

От этого мгновенно вспыхнули постельные принадлежности и огонь перекинулся на одежду младенца. Ребёнок получил страшнейшие ожоги головы, шеи и конечностей 3-4 степени.

Малыша экстренно доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось — через три дня он скончался в реанимации. Горе-отец, загнанный в угол уликами, свою вину в итоге полностью признал. Теперь его судьбу решит Октябрьский городской суд.

Нефтекамск происшествие в Нефтекамске
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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