В Башкирии отец-наркоман погубил по пьяни трёхнедельного сына

В Башкирии будут судить отца, по вине которого погиб трехнедельный сын. Изначально он врал про забытый в кроватке фен, но следствие выяснило: виной всему пьяная неосторожность с сигаретой

В Башкирии под суд пойдёт отец, по вине которого погиб его трёхнедельный сын. Изначальная версия про забытый фен оказалась выдумкой, чтобы скрыть истинную причину трагедии в городе Октябрьский.

Вначале родители утверждали, что инцидент произошёл из-за оставленного в кроватке фена. Якобы от него вспыхнули покрывало и матрас, а затем и одежда малыша.

Однако следствие установило совершенно другую картину. В день трагедии, в конце мая, мужчина был подшофе и, возможно, под наркотиками. Он подошёл к колыбели с тлеющей сигаретой, а пепел от неё попал на воздушный шар, который был рядом.

От этого мгновенно вспыхнули постельные принадлежности и огонь перекинулся на одежду младенца. Ребёнок получил страшнейшие ожоги головы, шеи и конечностей 3-4 степени.

Малыша экстренно доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось — через три дня он скончался в реанимации. Горе-отец, загнанный в угол уликами, свою вину в итоге полностью признал. Теперь его судьбу решит Октябрьский городской суд.