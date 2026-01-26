0
3 часа
Криминал

В Башкирии осудят женщину за GPS-слежку и чтение чужой переписки в телефоне

54-летняя жительница Уфы обвиняется в незаконной слежке за бывшим сожителем. Она установила GPS-трекер на его автомобиль и распространяла личную переписку.
погоны прокуратуры
© rutube

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело против 54-летней жительницы Уфы. Следствие установило, что женщина полгода отслеживала маршруты бывшего сожителя через скрытые маячки на его машине, читала его сообщения и рассылала их знакомым.

По версии обвинения, летом 2024 года женщина получила доступ к телефону бывшего партнера. В период с июля по сентябрь она копировала его личную переписку с новой девушкой и пересылала эти сообщения общим знакомым, чтобы скомпрометировать мужчину.

Позже обвиняемая решила усилить контроль. Она заказала в интернете специальные технические средства — GPS-трекеры. С августа 2024 года по февраль 2025 года женщина тайно устанавливала эти устройства на автомобили потерпевшего. Гаджеты передавали ей данные о маршрутах передвижения мужчины.

Уфимке вменяют преступления сразу по трем статьям Уголовного кодекса: нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки и незаконный оборот специальных технических средств (ст. 137, 138 и 138.1 УК РФ).

Обвиняемая вину не признает. Дело рассмотрит Советский районный суд Уфы.

Почему за GPS-трекер судят

Покупка обычного GPS-маячка (например, для собаки или ребенка) законом не запрещена. Уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ наступает, если устройство признают «специальным техническим средством для негласного получения информации» (СТС).

К таким устройствам эксперты обычно относят гаджеты, закамуфлированные под бытовые предметы (ручки, брелоки), или трекеры со скрытыми микрофонами для прослушки. За покупку и использование такой техники грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.

Похожие случаи

В сентябре 2025 года в Уфе осудили 56-летнего частного детектива. Он приобрел GPS-маяк с функцией аудиозаписи и установил его на автомобиль объекта наблюдения по заказу клиента.

В отличие от нынешней обвиняемой, детектив полностью признал вину. Суд прекратил уголовное дело и назначил ему судебный штраф. Шпионское устройство уничтожили.

Похожие записи
0
25.01.2026
Происшествия

Спасатели Уфы разрезали металлический гараж, чтобы достать трех замерзающих щенков

спасатели за работой
Животные спрятались от холода в узком проеме и не смогли выбраться самостоятельно. Спасателям пришлось деформировать стену гаража гидравлическим инструментом.
0
25.01.2026
Происшествия

В Уфе на подземной парковке гипермаркета загорелась «Лада Калина»

авто после пожара
В Уфе на подземной парковке гипермаркета ликвидировано возгорание автомобиля Lada Kalina. Пострадавших нет, причины инцидента устанавливаются дознавателем МЧС.
0
24.01.2026
Новости

Власти Башкирии отдали землю у памятника Салавату Юлаеву под термальный комплекс

внутри русской бани
У подножия памятника Салавату Юлаеву появится крупный банный комплекс за 2 млрд рублей. Землю без торгов получили бизнесмены, чей прошлый проект в Тюмени превратился в ледяную глыбу после мощного пожара.
0
24.01.2026
Происшествия

В Уфе на улице Ахметова столкнулись четыре автомобиля: пострадала женщина

авто после дтп
В Ленинском районе Уфы произошло массовое ДТП. Водитель «Лады Гранты» выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями, женщина госпитализирована.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.