В Башкирии осудят супругов за кражу денег у участника СВО

Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по делу семейной пары. Мужа и жену обвиняют в краже денег с банковского счета военнослужащего.

По версии следствия, у супругов был доступ к счетам знакомого — участника спецоперации. Воспользовавшись этим, они переводили его деньги на свои карты и тратили по своему усмотрению.

Схему раскрыли, когда военнослужащий обнаружил пропажу средств, сообщили в республиканской прокуратуре.

Дело передали в суд для рассмотрения по существу. Статья предусматривает наказание за кражу, совершенную группой лиц. Чтобы возместить ущерб потерпевшему, на имущество обвиняемых могут наложить арест.

Это далеко не первый случай в Давлеканово, когда деньги военных привлекают нечистых на руку земляков. Буквально в октябре 2025 года прокуратура того же района отправила под суд местную жительницу. Дама втерлась в доверие к матери погибшего бойца и, получив доступ к ее мобильному банку, за неделю вывела почти миллион рублей. Деньги она спустила на развлечения и шопинг, пока горюющая мать ничего не подозревала.

В Кумертау 36-летний мужчина обманул родителей пропавшего без вести солдата, представившись его сослуживцем, и выманил более 100 тысяч рублей. А в Нефтекамске «друг» бойца, получив его телефон, украл 320 тысяч рублей. Волна таких преступлений заставила суды ужесточать приговоры: условными сроками мошенники отделываются все реже.