0
39 минут
Криминал

В Башкирии осудят супругов за кражу денег у участника СВО

Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по делу семейной пары. Мужа и жену обвиняют в краже денег с банковского счета военнослужащего.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

По версии следствия, у супругов был доступ к счетам знакомого — участника спецоперации. Воспользовавшись этим, они переводили его деньги на свои карты и тратили по своему усмотрению.

Схему раскрыли, когда военнослужащий обнаружил пропажу средств, сообщили в республиканской прокуратуре.

Дело передали в суд для рассмотрения по существу. Статья предусматривает наказание за кражу, совершенную группой лиц. Чтобы возместить ущерб потерпевшему, на имущество обвиняемых могут наложить арест.

Это далеко не первый случай в Давлеканово, когда деньги военных привлекают нечистых на руку земляков. Буквально в октябре 2025 года прокуратура того же района отправила под суд местную жительницу. Дама втерлась в доверие к матери погибшего бойца и, получив доступ к ее мобильному банку, за неделю вывела почти миллион рублей. Деньги она спустила на развлечения и шопинг, пока горюющая мать ничего не подозревала.

В Кумертау 36-летний мужчина обманул родителей пропавшего без вести солдата, представившись его сослуживцем, и выманил более 100 тысяч рублей. А в Нефтекамске «друг» бойца, получив его телефон, украл 320 тысяч рублей. Волна таких преступлений заставила суды ужесточать приговоры: условными сроками мошенники отделываются все реже.

Похожие записи
0
13.12.2025
Происшествия

Супруги погибли в ДТП с Chery Tiggo на трассе в Башкирии

авто после дтп
13 декабря на 17-м километре трассы Давлеканово-Толбазы в Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики. Авария унесла жизни двух человек.
0
12.12.2025
Спецоперация

В Башкирии запустили производство наземных дронов для бойцов СВО

наземный дрон
В Башкирии успешно прошли испытания наземного дрона, собранного в Белорецке. Управляемую платформу создал местный предприниматель Данис Яганшин совместно с командой, выполняя запрос военнослужащих полка «Башкортостан».
0
10.12.2025
Спецоперация

Хабиров озвучил точное количество вернувшихся с СВО жителей Башкирии

собрание чиновников
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Ассоциации ветеранов СВО представил данные о количестве военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действиях. По информации руководителя республики, на текущий момент в регион вернулись 3100 человек.
0
07.12.2025
Происшествия

Водитель Ford погиб при столкновении с грузовиком Shacman в Башкирии

авто после дтп
Водитель Ford Fusion погиб после столкновения с грузовиком Shacman в Давлекановском районе. Автомобиль выехал на полосу встречного движения.
0
05.12.2025
Спецоперация

С 1 декабря в Башкирии сокращают выплаты за контракт с Минобороны

рюкзаки военнослужащих
Власти Башкирии сократили единовременную выплату за контракт с Минобороны с 1 млн до 500 тыс рублей для тех, кто подписывает его с декабря.
0
28.11.2025
Спецоперация

Радий Хабиров подписал документ о продлении мер поддержки контрактникам СВО

военный сво
Глава Башкортостана продлил срок действия единовременной региональной выплаты. При заключении контракта с Минобороны до 31 декабря бойцы получат гарантированную сумму.
0
25.11.2025
Новости

Госсобрание Башкирии продлило льготу по транспортному налогу для участников СВО

кошелек с пятитысячными купюрами
Депутаты Башкирии приняли закон: участники СВО и их семьи не будут платить налог на авто за 2025 год. Льгота коснется машин любой мощности.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.