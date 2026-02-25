В Башкирии осудили «золотого гаишника»: Ильдус Шайбаков получил 18,5 года колонии

Суд в Уфе вынес приговор экс-начальнику МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдусу Шайбакову: 18,5 года строгого режима за организацию коррупционной схемы по продаже водительских удостоверений.

Орджоникидзевский районный суд Уфы 25 февраля вынес приговор бывшему руководителю МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдусу Шайбакову, которого в прессе прозвали «золотым гаишником». Об этом сообщила прокуратура республики. Экс-полицейский получил 18,5 года колонии строгого режима.

Помимо реального срока, суд назначил ему один год ограничения свободы после отбытия наказания и девятилетний запрет на службу в правоохранительных структурах. Суд также лишил Шайбакова звания подполковника полиции и обязал его уплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Гособвинение при этом изначально запрашивало 23 года лишения свободы.

Вместе с Шайбаковым ответил перед судом и его заместитель Айдар Гиндуллин — он получил 17 лет и 6 месяцев строгого режима, штраф в размере 2 млн рублей и запрет на службу в силовых структурах сроком на девять лет. Суд также лишил Гиндуллина звания майора полиции.

Как работала схема продажи водительских прав в Уфе

Суд установил, что Шайбаков совместно со своим заместителем Айдаром Гиндуллиным и четырьмя инспекторами ГИБДД выстроил схему получения взяток при сдаче экзаменов на водительские права.

Кандидаты на получение удостоверения платили от 14 до 40 тысяч рублей за документ без реальной проверки знаний и навыков вождения. Всего следствие зафиксировало более 50 подобных эпизодов. Правоохранители задержали первых участников коррупционной схемы ещё в 2021 году.

Активы на 40 млн рублей: что конфисковали у семьи Шайбакова

Сам Шайбаков после возбуждения уголовного дела скрылся от следствия и свыше года находился в розыске, пока летом 2022-го его не задержали и не этапировали в следственный изолятор.

В том же году государство обратило в свою пользу активы семьи бывшего полицейского на общую сумму около 40 миллионов рублей: два коммерческих здания, долю в нежилом помещении, квартиру в новостройке, два внедорожника, а также свыше 60 тысяч долларов наличными, изъятых при обыске.

Конфискованное у семьи Шайбакова кафе площадью 284 кв. м в уфимском районе Затон неоднократно выставлялось на торги, но покупателей не нашло, несмотря на снижение цены на 10 миллионов рублей.

Какое имущество изъяли у заместителя главы МРЭО ГИБДД

Ранее сообщалось, что суд ещё в январе 2022 года конфисковал у заместителя Шайбакова — Айдара Гиндуллина — имущество на сумму свыше 10 миллионов рублей, включая трёхкомнатную квартиру в Уфе и девять автомобилей.

По данным прокуратуры, общая стоимость выявленного у Гиндуллина имущества превышала 24 миллиона рублей, при этом значительную часть активов он оформил на близких родственников.

Последствия коррупционного скандала для МВД Башкирии

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года прокуратура внесла представление главе МВД по Башкирии из-за многочисленных коррупционных нарушений в Госавтоинспекции региона. По его итогам ведомство привлекло к дисциплинарной ответственности 65 должностных лиц.