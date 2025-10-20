В Башкирии осудили уфимца, выбросившего супругу с пятого этажа

52-летний уфимец получил почти 10 лет строгача за убийство жены. Он вытолкнул её с пятого этажа, а потом уверял, что она прыгнула сама.

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 52-летнего мужчину к 9 годам 8 месяцам колонии строгого режима за убийство жены. Женщина погибла в июле прошлого года после того, как супруг вытолкнул ее в окно с пятого этажа дома на улице Бориса Бикбая, сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Вечером в июле 2024 года между супругами возник конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил жену и сломал ей нос.

Женщина попыталась уйти из квартиры, но муж не пустил ее. Она вышла на балкон, опасаясь новых побоев. Злоумышленник применил физическую силу и вытолкнул супругу в открытое окно.

Видео из зала суда ©Октябрьский районный суд Уфы

Пострадавшая скончалась в больнице через неделю от полученных травм. Единственным свидетелем стала четырехлетняя дочь пары.

Подсудимый не признал вину. Он утверждал, что женщина прыгнула сама. Суд назначил ему 9 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима по статьям «убийство» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В пользу малолетней дочери погибшей по иску прокуратуры взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда.

По словам старшей 26-летней дочери погибшей, отец регулярно пил и избивал мать на протяжении многих лет. Регина и Валерий прожили в браке 26 лет.

Младшая дочь, которая присутствовала при трагедии, рассказала в детском саду, что папа «выкинул маму из окошка». С девочкой работали психологи, восстанавливая картину происшествия.

Интересы дочерей в суде представляли адвокаты проекта «Травмпункт». Мужчину задержали 30 июля 2024 года.