В Башкирии осудили приставов, торговавших имуществом должников

Вместо официального ареста сельхозтехники — прямая продажа за наличные. Стерлибашевский суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам службы судебных приставов.
Стерлибашевский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес обвинительный приговор заместителю начальника территориального отдела судебных приставов и его подчинённому — приставу по обеспечению порядка в судах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Обоих признали виновными в мошенничестве, покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями.

В производстве замначальника находились материалы о взыскании налоговой задолженности с одного из местных сельхозпредприятий. В ходе выезда на место оба пристава обнаружили на ферме в селе Зильдярово кормораздатчик — технику, которую надлежало арестовать в установленном законом порядке. Однако они приняли иное решение: реализовали оборудование руководителю сторонней организации за 100 тысяч рублей. В марте 2025 года при получении средств сотрудники УФСБ задержали замначальника с поличным.

Ещё раньше — в феврале того же года — фигуранты дела продали местному предпринимателю сеялки, принадлежавшие тому же должнику и также находившиеся под фактическим обременением. Сумма сделки составила 50 тысяч рублей.

Суд приговорил бывшего замначальника к 2 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запрещено занимать должности, связанные с функциями представителя власти, на протяжении 2 лет 6 месяцев. Мужчину взяли под стражу непосредственно в зале суда. Второй осуждённый получил 2 года 3 месяца принудительных работ с ежемесячным удержанием 5 процентов заработка в доход государства и запрет занимать аналогичные должности сроком 1 год 3 месяца.

За 2025 год в Башкирии было зарегистрировано свыше тысячи преступлений коррупционной направленности, почти 600 из которых относятся к статьям о взяточничестве, а имущество причастных к коррупционным схемам лиц, поступившее под арест, превысило в совокупности 250 миллионов рублей.

В прошлом году судебные приставы Башкирии наложили арест на имущество неплательщиков на общую сумму около 10 миллиардов рублей — всего было арестовано порядка 20 200 единиц имущества, что на 23% превышает показатели 2024 года.

