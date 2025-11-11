В Башкирии осудили полицейского за торговлю документами на автомобили

Бывший сотрудник ГИБДД в Стерлитамаке получил приговор за системное взяточничество. Он за деньги закрывал глаза на нарушения и помогал с техосмотром.

Бывшего старшего инспектора ГИБДД в Стерлитамаке приговорили к реальному сроку за взятки. Он получил 4 года колонии за то, что помогал знакомым проходить техосмотр и регистрировать изменения в конструкции автомобилей, сообщили в региональном Следкоме.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 550 тысяч рублей. Осужденный также лишен специального звания «капитан полиции» и права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах на 3 года.

Следствие и суд установили, что в октябре 2024 года инспектор получил взятки от троих знакомых. За деньги он обещал быстрое и беспрепятственное прохождение техосмотра. Также он помогал ускорить процедуру узаконивания установки газового оборудования на автомобили. Преступную деятельность выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан.

Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям: получение взятки, мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура города Стерлитамак.

