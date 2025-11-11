0
4 часа
Криминал

В Башкирии осудили полицейского за торговлю документами на автомобили

Бывший сотрудник ГИБДД в Стерлитамаке получил приговор за системное взяточничество. Он за деньги закрывал глаза на нарушения и помогал с техосмотром.
взяточник в зале суда
©Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Бывшего старшего инспектора ГИБДД в Стерлитамаке приговорили к реальному сроку за взятки. Он получил 4 года колонии за то, что помогал знакомым проходить техосмотр и регистрировать изменения в конструкции автомобилей, сообщили в региональном Следкоме.

RuTube
©Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Кроме того, ему назначен штраф в размере 550 тысяч рублей. Осужденный также лишен специального звания «капитан полиции» и права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах на 3 года.

Следствие и суд установили, что в октябре 2024 года инспектор получил взятки от троих знакомых. За деньги он обещал быстрое и беспрепятственное прохождение техосмотра. Также он помогал ускорить процедуру узаконивания установки газового оборудования на автомобили. Преступную деятельность выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан.

Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям: получение взятки, мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура города Стерлитамак.

Напомним, недавно мы писали о деле депутата Курултая, который за 10 миллионов рублей обещал «решить» уголовное дело знакомой бизнес-леди. А до этого внимания удостоился бывший глава Мелеузовского района, получивший 9 лет колонии за то, что требовал с застройщика три квартиры.

Похожие записи
0
11.11.2025
Политика

Хабиров рассказал, на кого работает в Башкирии

Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии заявил, что не принадлежит ни к одному клану и служит только президенту России. Он также рассказал о кадровой политике, упомянув, что людей в аппарат правительства иногда набирают по объявлениям.
0
11.11.2025
Дороги и транспорт

Глава Башкирии признал неспособность быстро решить проблему с автобусами: «Больших прорывов не ждите»

маршрутка в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прорывов в решении проблемы с автобусами в Уфе не будет до 2027 года. Денег в бюджете нет, а частники бунтуют.
0
11.11.2025
Экономика

«Доставил нам головную боль»: Хабиров о спасении «Башкиравтодора»

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире рассказал о спасении «Башкиравтодора». У компании миллиардные долги, сорванные контракты и попытка рейдерского захвата.
0
11.11.2025
Новости

Хабиров объяснил свою позицию по уголовному делу против вице-премьера Марзаева: «Могу внутренне звереть»

алан марзаев
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не уволит вице-премьера Алана Марзаева до решения суда. Он признался, что готов внутренне звереть от ситуации.
0
11.11.2025
Экономика

«Надо потерпеть»: глава Башкирии предрек региону худший год в истории

Радий Хабиров
Радий Хабиров заявил, что 2027 год станет худшим для региона. Причина — самый большой дефицит бюджета за последнее время. Глава республики попросил потерпеть.
0
11.11.2025
Новости

Глава Башкирии нашёл причину вандализма в республике: «Непорядок призывает к действию»

разбили стекло остановки
Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на вандалов и попросили создать дружины. Глава Башкирии ответил, что это издержки цивилизации и скоро пройдёт.
0
11.11.2025
Новости

Глава Башкирии объяснил, почему жители региона остаются без связи во время атак беспилотников: «С этим надо свыкнуться»

смартфон лежит на столе
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии призвал население «свыкнуться» с отключениями мобильного интернета, объяснив это мерами безопасности из-за атак беспилотников.
0
11.11.2025
Спорт

В Башкирии стартовал отбор в команду пловцов-экстремалов

женщина возле уличного бассейна
В Башкирии проходит чемпионат по зимнему плаванию для формирования сборной. 60 спортсменов соревнуются на озере Тёплом в Уфе за право представлять республику на всероссийском уровне.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.