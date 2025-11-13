0
1 час
Криминал

В Башкирии осудили мошенника, нажившегося на отце пропавшего бойца СВО

Житель Кумертау представился сослуживцем пропавшего без вести бойца СВО. Он пообещал вернуть парня домой и выманил у его отца 107 тысяч рублей.

В Башкирии осудили афериста, который нажился на горе отца пропавшего без вести участника СВО. По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, 36-летний житель Кумертау получил реальный срок за циничное мошенничество.

В августе 2025 года преступник приехал в Мелеуз, где нашёл мужчину, чей сын числился пропавшим в зоне спецоперации. Мошенник представился сослуживцем парня, чтобы втереться в доверие к отчаявшемуся отцу.

Лже-сослуживец заявил, что может помочь вернуть солдата домой, но для этого нужны деньги. Убитый горем отец поверил ему и передал более 100 тысяч рублей. Сразу после получения нужной суммы аферист пропал и перестал отвечать на звонки.

Спустя месяц злоумышленника задержали в Кумертау. Мелеузовский районный суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима. Помимо тюремного срока, мошенника обязали полностью возместить материальный ущерб в размере 107 тысяч рублей.

Это далеко не первый случай, когда аферисты используют тему СВО для обмана доверчивых родственников. Преступники постоянно изобретают новые схемы: звонят от имени различных ведомств, сообщают о выдуманном ранении или плене, требуя деньги за «решение вопроса». Персональные данные бойцов они находят в социальных сетях, чатах или даже по фотографиям захоронений.

Мошенники также создают поддельные благотворительные сборы на экипировку, представляются волонтёрами или юристами, предлагающими помощь с выплатами. Иногда они идут ещё дальше и обманом принуждают молодых людей подписывать контракты. Правоохранительные органы сообщают о тысячах подобных преступлений, зафиксированных по всей России с 2023 года.

