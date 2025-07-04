В Башкирии осудили экс-главу Госкоммолодежи Яну Гайдук

Яну Гайдук, экс-главу башкирского Госкоммолодежи, отправили в колонию на 3,5 года. Схемы с ремонтом исторического особняка обошлись бюджету в 2,5 млн рублей ©Объединенная пресс-служба судов Башкирии
Карьерный путь экс-главы Госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук завершился в зале Кировского райсуда Уфы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, её приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Чиновницу взяли под стражу прямо после оглашения приговора. Кроме того, ей на 2,5 года запретили занимать руководящие посты на госслужбе.
Вся история закрутилась вокруг ремонта старинного «Дома Костерина и Черникова» в 2021 году. По версии следствия, Гайдук решила не утруждать себя конкурсами, и сама нашла подрядчика. Затем она, используя своё служебное положение, надавила на руководство «Республиканского центра волонтерского движения», чтобы те задним числом оформили все бумаги.
Контракт на ремонт заключили уже после того, как работы начались. Гайдук дала указание подписать акты и оплатить работы, не проверяя их реальное выполнение. При этом качество ремонта не соответствовало утверждённому проекту для объекта культурного наследия.
В итоге подрядчику перечислили больше 5,2 млн рублей из бюджета республики. Из них свыше 2,5 миллиона, как установило следствие, ушли на оплату невыполненных работ. Бюджету был причинён серьёзный ущерб. На имущество чиновницы наложили арест.
Сама Гайдук на протяжении всего процесса свою вину отрицала. О том, что силовики ей заинтересовались, стало известно ещё в ноябре 2023 года, а в январе 2024-го она покинула свой пост. Всё это время экс-чиновница находилась под домашним арестом.
Схема выглядит как-то топорно. В чём была логика? Она правда думала, что никто не заметит хищение 2,5 миллионов на ремонте исторического здания в центре Уфы?
Логика, похоже, была в скорости и контроле. По версии следствия, Гайдук не хотела возиться с долгими и нудными конкурсными процедурами, поэтому нашла «своего» подрядчика и просто приказала подчинённым всё оформить задним числом. Это классическая схема «решалы», который уверен, что его должностное положение — это броня. Расчёт был на то, что никто не полезет проверять качество работ, а просто подпишет бумажки. Но кто-то всё-таки полез.
Чиновницу посадили. А что с домом-то? Он теперь развалится после такого «ремонта»?
Это самый печальный итог истории. «Дом Костерина» — это объект культурного наследия, и его ремонт требует особого подхода и материалов. Подрядчик, которого привела Гайдук, делал всё без контроля и нужных экспертиз. В итоге бюджет не только потерял 2,5 миллиона, но и получил историческое здание, которому, возможно, нанесли вред. Теперь придётся тратить новые деньги, чтобы сначала устранить последствия этого «ремонта», а потом уже делать нормальную реставрацию.
Зачем она просилась на СВО? Это такой способ избежать тюрьмы?
Это скорее был жест отчаяния. Такая просьба от подсудимого — не уникальный случай. Иногда это попытка продемонстрировать патриотизм и раскаяние в надежде на смягчение приговора. В других случаях — расчёт на то, что участие в боевых действиях в будущем может стать основанием для помилования. Однако в данном случае суд этот аргумент, очевидно, не впечатлил, и Гайдук получила реальный срок в колонии.
А что за дикая история с её мужем, которого нашли в отеле с прожжёнными гениталиями? Это как-то связано?
Действительно, в СМИ появлялась информация, что муж Яны Гайдук был найден в сочинском отеле с ожогами и огромными долгами перед приставами на 23 миллиона рублей. Официально следствие не связывало его финансовые проблемы с делом о ремонте «Дома Костерина». Однако такие совпадения создают вокруг семьи Гайдук крайне токсичный фон и наводят на мысли, что финансовые проблемы в семье могли стать одним из мотивов для рискованных схем.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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