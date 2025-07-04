В Башкирии осудили экс-главу Госкоммолодежи Яну Гайдук

Яну Гайдук, экс-главу башкирского Госкоммолодежи, отправили в колонию на 3,5 года. Схемы с ремонтом исторического особняка обошлись бюджету в 2,5 млн рублей

Карьерный путь экс-главы Госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук завершился в зале Кировского райсуда Уфы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, её приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Чиновницу взяли под стражу прямо после оглашения приговора. Кроме того, ей на 2,5 года запретили занимать руководящие посты на госслужбе.

Вся история закрутилась вокруг ремонта старинного «Дома Костерина и Черникова» в 2021 году. По версии следствия, Гайдук решила не утруждать себя конкурсами, и сама нашла подрядчика. Затем она, используя своё служебное положение, надавила на руководство «Республиканского центра волонтерского движения», чтобы те задним числом оформили все бумаги.

Контракт на ремонт заключили уже после того, как работы начались. Гайдук дала указание подписать акты и оплатить работы, не проверяя их реальное выполнение. При этом качество ремонта не соответствовало утверждённому проекту для объекта культурного наследия.

В итоге подрядчику перечислили больше 5,2 млн рублей из бюджета республики. Из них свыше 2,5 миллиона, как установило следствие, ушли на оплату невыполненных работ. Бюджету был причинён серьёзный ущерб. На имущество чиновницы наложили арест.

Сама Гайдук на протяжении всего процесса свою вину отрицала. О том, что силовики ей заинтересовались, стало известно ещё в ноябре 2023 года, а в январе 2024-го она покинула свой пост. Всё это время экс-чиновница находилась под домашним арестом.