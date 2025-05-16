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В Башкирии осудили директора ДК, оформлявшего кредиты на своих подчиненных

©News-bash

Бывший директор ДК в Чекмагушевском районе Башкирии заставлял подчинённых брать кредиты, чтобы самому жить красиво. Но в итоге сам оказался в долговой яме — и теперь отправится в колонию на 5 лет. Об этом Ньюс-Баш сообщили в СКР по Башкирии.

Хитрый руководитель подходил к сотрудникам с душевным разговором: мол, нужны деньги, помогите, всё верну. Люди верили начальству и оформляли займы.

Поначалу всё шло гладко — директор даже платил по кредитам. А потом внезапно пропадал. Некоторым «счастливчикам» он предлагал закрыть долги самостоятельно — просил телефоны с доступом к онлайн-банкингу. Только вместо закрытия оформлял новые займы. На одного бедолагу таким образом повесил целых девять кредитов.

Всего на крючок попались 25 человек. Общий ущерб — 12 миллионов рублей.

На суде экс-директор признал вину и вернул половину украденного — 6 млн рублей. Остальное придётся выплачивать из арестованного имущества.

И да, приговор условный — 5 лет с испытательным сроком 4 года. Видимо, директор ДК так артистично каялся, что растрогал даже судью.

мошенничество в Башкирии Чекмагушевский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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