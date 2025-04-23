В Башкирии обокрали вдову участника СВО

Похитительница получила два года колонии

В Мишкинском районе Башкирии осудили женщину, которая похитила деньги у вдовы участника спецоперации, сообщает прокуратура республики 23 апреля.

Инцидент произошёл в сентябре 2024 года. Злоумышленница ехала в такси вместе со знакомой и незаметно вытащила из её сумки 40 тысяч рублей — пособие, выплаченное в связи с гибелью мужа на СВО.

Воровка полностью признала вину. Как выяснилось, ранее она уже имела проблемы с законом. Бирский межрайонный суд приговорил подсудимую к двум годам в колонии-поселении.

— Какой ужас! Украсть у вдовы участника СВО — это двойное преступление. Не только деньги украла, но и на горе человека наживалась. Два года в колонии-поселении — это ещё мягкое наказание, на мой взгляд, — возмутилась в соцсетях Анна П.

— А я считаю, что наказание слишком мягкое. Женщина ранее судима, значит уже имела проблемы с законом, но выводов не сделала. А тут ещё и у вдовы украла, которая и так в тяжёлой жизненной ситуации. Должны были строже наказать, — считает Сергей И.

— Интересно, а деньги вернули вдове? В новости об этом ничего не сказано. Хорошо, что преступницу поймали, но важно, чтобы пострадавшая получила назад свои деньги, — задался вопросом Алексей К.