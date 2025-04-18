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В Башкирии наказали компанию за оригинальную попытку подкупа инспектора ГИБДД

Принципиальный полицейский доложил начальству
спецсигнал на авто полиции
©полиция Башкирии

Компания из Стерлитамака заплатит крупный штраф после попытки договориться с сотрудником ГИБДД. Как сообщает прокуратура Башкирии 18 апреля, местная фирма ООО «Стройкомплект» предложила инспектору необычную взятку.

В январе сотрудник Госавтоинспекции выявил, что грузовики компании ездят без нужных документов. Вместо того чтобы оформить протокол, представитель фирмы предложил гаишнику сделку: бесплатная перевозка грузов, если понадобится. Принципиальный полицейский тут же доложил о предложении начальству.

Прокуратура возбудила административное дело о «незаконном вознаграждении от имени юридического лица». Итог — штраф в миллион рублей.

Ранее силовики задержали в Уфе четверых бизнесменов, подозреваемых в подкупе сотрудников Госжилстройнадзора Башкирии ради получения разрешительных документов без проведения необходимых проверок. Среди фигурантов дела — 64-летний представитель ООО СЗ «Новоиглино», который, по данным следствия, передал 750 тысяч рублей за положительное заключение о вводе жилого объекта в эксплуатацию.

 

взятка в Башкирии стерлитамакский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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