В Башкирии наказали компанию за оригинальную попытку подкупа инспектора ГИБДД

Принципиальный полицейский доложил начальству

Компания из Стерлитамака заплатит крупный штраф после попытки договориться с сотрудником ГИБДД. Как сообщает прокуратура Башкирии 18 апреля, местная фирма ООО «Стройкомплект» предложила инспектору необычную взятку.

В январе сотрудник Госавтоинспекции выявил, что грузовики компании ездят без нужных документов. Вместо того чтобы оформить протокол, представитель фирмы предложил гаишнику сделку: бесплатная перевозка грузов, если понадобится. Принципиальный полицейский тут же доложил о предложении начальству.

Прокуратура возбудила административное дело о «незаконном вознаграждении от имени юридического лица». Итог — штраф в миллион рублей.

Ранее силовики задержали в Уфе четверых бизнесменов, подозреваемых в подкупе сотрудников Госжилстройнадзора Башкирии ради получения разрешительных документов без проведения необходимых проверок. Среди фигурантов дела — 64-летний представитель ООО СЗ «Новоиглино», который, по данным следствия, передал 750 тысяч рублей за положительное заключение о вводе жилого объекта в эксплуатацию.