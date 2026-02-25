В Башкирии начальник полиции забирал премии у подчинённых

Подполковника из Агидели обвиняют в том, что он заставил четверых сотрудников отдать ему 165 тысяч рублей из премий. Офицера задержали, ему грозит увольнение.

Подполковник Ильшат Салимов, руководивший отделением МВД в Агидели, задержан за превышение должностных полномочий. Информацию подтвердили пресс-службы МВД, СК и ФСБ по Республике Башкортостан.

По материалам дела, в декабре 2023 года офицер потребовал от четверых сотрудников вернуть часть начисленных премий. Подчинённые, находившиеся в служебной зависимости и опасавшиеся последствий для карьеры, собрали и передали руководителю не менее 165 000 рублей. Полученные средства он потратил по собственному усмотрению.

Следователи СК совместно с оперативниками ФСБ и подразделением собственной безопасности МВД вскрыли схему. После задержания суд назначил обвиняемому домашний арест.

Руководство башкирского МВД инициировало служебную проверку. По её итогам подполковника планируют уволить из органов по дискредитирующим основаниям.

Случаи принудительного возврата премий руководству фиксировались в силовых структурах Башкирии и ранее. В ноябре 2024 года по аналогичному обвинению следователи задержали заместителя начальника УФСИН по республике Евгения Макотина: он потребовал от десятерых подчинённых передать ему по 50 тысяч рублей с годовых премий. В апреле 2025 года задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу — по версии следствия, он организовал сбор 3,4 миллиона рублей с 68 сотрудников ведомства.

Дзюба признал вину в превышении полномочий и подтвердил причастность к сбору премий с подчинённых, объяснив это необходимостью покрыть представительские расходы. Суд смягчил ему меру пресечения — заменил содержание в СИЗО на домашний арест.