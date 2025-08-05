В Башкирии мужчина убил отца железным табуретом на глазах у собственной матери

Страшная трагедия в Давлекановском районе Башкирии: сын во время пьяной ссоры из-за денег насмерть забил собственного отца железным табуретом. Свидетелем убийства стала его мать.

Пресс-служба Следственного комитета Башкирии раскрыла подробности жестокого убийства, которое произошло в Давлекановском районе в декабре 2024 года.

Как установили следствие и суд, мужчина распивал алкоголь вместе со своим отцом. На фоне опьянения между родственниками вспыхнула ссора из-за финансовых претензий. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

В приступе ярости сын схватил железный табурет и обрушил на отца серию ударов. Эксперты насчитали не менее семи ударов по голове и туловищу. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте, ещё до приезда медиков.

Свидетельницей этого кошмара стала мать осужденного и жена убитого. Женщина находилась в том же доме и, увидев произошедшее, немедленно вызвала полицию.

Следователи собрали неопровержимые доказательства вины. Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.