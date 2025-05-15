В Башкирии мужчина после освобождения избил жену и напал на полицейских

Электронный браслет — снять, жену — избить, полицию — в нокаут. Такой нехитрый план действий выбрал житель Агидели, едва выйдя на свободу. Об этом Ньюс-Баш узнал от прокуратуры Башкортостана.

Мужчина освободился в июне 2024-го и сразу решил, что закон — это не для него. Уже с января начал игнорировать все условия отбывания наказания — снял электронный браслет, как надоевшие часы, и забыл про обязательные регистрации.

А в марте окончательно потерял контроль. Сначала избил жену и пообещал её убить. Когда приехали сотрудники полиции, решил, что они тоже неплохо смотрелись бы с синяками — и набросился на них с кулаками.

Теперь буйного нарушителя ждёт Краснокамский межрайонный суд. Вину он признал, но вряд ли это сильно ему поможет.