Главная » Криминал
27

В Башкирии мужчина после освобождения избил жену и напал на полицейских

©Imagen

Электронный браслет — снять, жену — избить, полицию — в нокаут. Такой нехитрый план действий выбрал житель Агидели, едва выйдя на свободу. Об этом Ньюс-Баш узнал от прокуратуры Башкортостана.

Мужчина освободился в июне 2024-го и сразу решил, что закон — это не для него. Уже с января начал игнорировать все условия отбывания наказания — снял электронный браслет, как надоевшие часы, и забыл про обязательные регистрации.

А в марте окончательно потерял контроль. Сначала избил жену и пообещал её убить. Когда приехали сотрудники полиции, решил, что они тоже неплохо смотрелись бы с синяками — и набросился на них с кулаками.

Теперь буйного нарушителя ждёт Краснокамский межрайонный суд. Вину он признал, но вряд ли это сильно ему поможет.

Агидель происшествия в агидели
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.