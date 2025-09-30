0
12 часов
Криминал

В Башкирии муж пытался отмазать жену от дела об убийстве

В Белорецке 60-летняя дама во время застолья зарезала знакомого. Ее супруг решил взять вину на себя и сознался в преступлении, но следователи раскрыли обман.
нож в руке
©Gemini

В Белорецке будут судить 60-летнюю местную жительницу по обвинению в убийстве. По информации следствия, она зарезала хозяина дома во время застолья, а её муж попытался взять вину на себя, чтобы спасти супругу от наказания.

Преступление произошло 3 мая в частном доме на улице Строителей, где супружеская пара выпивала вместе с хозяином. Когда муж на время отлучился в магазин, между его женой и хозяином дома вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в область шеи. От полученных ранений он скончался на месте.

Вернувшись из магазина, муж обнаружил произошедшее, после чего пара покинула дом. На следующий день мужчина пришёл в полицию и написал явку с повинной, заявив, что убийство совершил он. Однако следователи усомнились в его показаниях и в ходе расследования восстановили реальную картину событий, собрав доказательства причастности женщины.

Расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

