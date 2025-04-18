В Башкирии мануальщик попытался изнасиловать пациента

Костоправ уверял, что «лечит простатит»

58-летний житель села Тукмакбаш обратился к местному мануальному терапевту из-за болей в костях по совету знакомого, сообщает Mash batash сегодня, 18 апреля. Визит к костоправу в Альшеевском районе Башкирии завершился убийством.

Мануальщик сразу выпроводил сопровождавшего пациента друга, заявив, что тот «мешает процессу». Затем предложил клиенту раздеться для массажа с подсолнечным маслом. Во время процедуры пациент заснул, а проснувшись, обнаружил терапевта верхом на себе.

На возмущение мужчины костоправ ответил, что «лечит простатит». Шокированный пациент задушил массажиста и получил шесть лет колонии. Сейчас осуждённый пытается добиться пересмотра дела, но суд пока отклоняет его ходатайства.

— Так и запишем — приходить на массаж выспавшимся, — шутит в соцсетях Evgeny.

— Был Расим, стал Расима. Люди что происходит в этом мире, где мы свернули не туда? — пишет Салават.

Ранее зампрокурора Башкирии запросил 23 года колонии для уфимца, зарезавшего 90-летнюю бабушку ради 25 тысяч рублей.