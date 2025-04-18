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В Башкирии мануальщик попытался изнасиловать пациента

Костоправ уверял, что «лечит простатит»
массаж спины
©Imagen

58-летний житель села Тукмакбаш обратился к местному мануальному терапевту из-за болей в костях по совету знакомого, сообщает Mash batash сегодня, 18 апреля. Визит к костоправу в Альшеевском районе Башкирии завершился убийством.

Мануальщик сразу выпроводил сопровождавшего пациента друга, заявив, что тот «мешает процессу». Затем предложил клиенту раздеться для массажа с подсолнечным маслом. Во время процедуры пациент заснул, а проснувшись, обнаружил терапевта верхом на себе.

На возмущение мужчины костоправ ответил, что «лечит простатит». Шокированный пациент задушил массажиста и получил шесть лет колонии. Сейчас осуждённый пытается добиться пересмотра дела, но суд пока отклоняет его ходатайства.

— Так и запишем — приходить на массаж выспавшимся, — шутит в соцсетях Evgeny.

— Был Расим, стал Расима. Люди что происходит в этом мире, где мы свернули не туда? — пишет Салават.

Ранее зампрокурора Башкирии запросил 23 года колонии для уфимца, зарезавшего 90-летнюю бабушку ради 25 тысяч рублей.

Альшеевский район происшествия в Альшеевском районе убийство в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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