В Башкирии главврач годами собирал дань с подчиненных, но отделался «условкой»

Белокатайский суд приговорил экс-главврача Кигинской районной больницы к условному сроку за махинации с зарплатами, сообщает прокуратура республики.

Схема была простая: начальник больницы начислял подчиненным «стимулирующие надбавки», а потом забирал половину себе в карман. За покровительство и замалчивание нарушений медики отдавали до 50% от полученных денег.

За годы такой «работы» коррупционер получил почти 2 миллиона рублей. Схему раскрыли финансовые экспертизы и показания персонала больницы.

Подсудимый вину не признал до конца, но это не помешало суду конфисковать его имущество — две квартиры в Уфе и машину. Правда, наказание получилось мягким: условный срок на 5 лет и запрет работать в медицине на 6 лет.

Прокуратура недовольна мягкостью суда и подает апелляцию. Мол, коррупция в больницах напрямую угрожает жизни людей, а тут такие поблажки.

Проблема в том, что башкирские суды любят мягко наказывать за экономические преступления. А такие схемы разоряют больницы и заставляют врачей увольняться — в районах уже не хватает 40% медиков.