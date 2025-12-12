В Башкирии главу Красноусольской больницы арестовали за поборы с сотрудников

В Гафурийском районе силовики задержали руководителя Красноусольской центральной районной больницы Хакимьяна Сафаргулова.

Операцию по поимке главврача с поличным провели сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками МВД республики. Врача подозревают в систематическом получении незаконных денежных вознаграждений от собственных сотрудников.

©Следком Башкирии

По версии следствия, коррупционная схема работала в медучреждении с 2024 года. Начальник требовал от подчиненных ежемесячно отчислять ему часть заработной платы. Взамен управленец обещал общее покровительство по службе и отсутствие проблем с дисциплинарными взысканиями. Ставки варьировались от 100 до 150 тысяч рублей в месяц с человека.

В момент передачи очередного транша в размере 117 тысяч рублей 11 декабря в кабинет нагрянули правоохранители. Суд уже избрал меру пресечения для фигуранта — его отправили в следственный изолятор до 11 февраля 2026 года.

Хакимьян Сафаргулов возглавляет Красноусольскую ЦРБ с мая 2022 года. До этого он строил карьеру в уфимских больницах № 8 и № 13, а начинал свой путь медбратом в РКБ имени Куватова еще в 80-х. Согласно официальным декларациям, средняя зарплата руководителя в прошлом году составляла около 140,7 тысячи рублей.

Ранее Кировский райсуд Уфы вынес приговор экс-главврачу республиканского наркодиспансера Руслану Арсланову. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями за фиктивное оформление 485 медицинских карт «мертвых душ» ради выполнения плана и получения премий. Управленец получил два года колонии-поселения.

Еще один случай произошел в Миякинском районе, где под следствие попала врач-терапевт. Женщина организовала бизнес на выдаче липовых больничных листов без реального осмотра пациентов. За год такой деятельности она успела «заработать» 36 тысяч рублей, оформляя документы одним и тем же людям.

Сейчас следователи проверяют задержанного Сафаргулова на причастность к другим аналогичным эпизодам. Не исключено, что список потерпевших от «зарплатной дани» в районной больнице может увеличиться.