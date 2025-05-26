В Башкирии фальшивый курьер украл у бабушки 3 миллиона рублей и сейф

В Башкирии задержали мошенника, который под видом доставки посылок грабил пенсионеров. По данным МВД республики, 26-летний житель Уфы превратил работу курьера в преступный промысел.

Схема оказалась простой и циничной. Парень откликнулся на вакансию курьера, но вместо доставки посылок занялся обратным — выносом ценностей из квартир доверчивых граждан.

Жертвой стала 87-летняя пенсионерка, которой позвонили и сообщили о якобы страшном ДТП с участием её родственницы. Напуганная женщина сначала отдала «курьеру» 150 тысяч рублей наличными.

Но этого жадному мошеннику показалось мало. Воспользовавшись доверием и растерянностью бабушки, он вынес из квартиры целый сейф с деньгами, валютой и драгоценностями.

Общий ущерб составил 3 миллиона рублей. Часть денег ушла сообщникам, остальное преступник-курьер присвоил себе.

Следствие установило связь задержанного ещё с тремя аналогичными эпизодами.