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В Башкирии фальшивый курьер украл у бабушки 3 миллиона рублей и сейф

© rutube

В Башкирии задержали мошенника, который под видом доставки посылок грабил пенсионеров. По данным МВД республики, 26-летний житель Уфы превратил работу курьера в преступный промысел.

Схема оказалась простой и циничной. Парень откликнулся на вакансию курьера, но вместо доставки посылок занялся обратным — выносом ценностей из квартир доверчивых граждан.

RuTube

Жертвой стала 87-летняя пенсионерка, которой позвонили и сообщили о якобы страшном ДТП с участием её родственницы. Напуганная женщина сначала отдала «курьеру» 150 тысяч рублей наличными.

Но этого жадному мошеннику показалось мало. Воспользовавшись доверием и растерянностью бабушки, он вынес из квартиры целый сейф с деньгами, валютой и драгоценностями.

Общий ущерб составил 3 миллиона рублей. Часть денег ушла сообщникам, остальное преступник-курьер присвоил себе.

Следствие установило связь задержанного ещё с тремя аналогичными эпизодами.

кража в Башкирии мошенничество происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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