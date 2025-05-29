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В Башкирии экс-вице-премьеру продлили арест в СИЗО до августа

По информации Следственного комитета России, Марзаев подозревается в получении крупной взятки

Басманный суд продлил арест бывшему башкирскому вице-премьеру Алану Марзаеву до 8 августа, сообщает РБК Уфа. Чиновник сидит уже восемь месяцев по обвинению во взятке на 37 млн рублей.

Марзаева задержали в сентябре прошлого года. Следствие утверждает, что вице-премьер получил взятку за помощь с госконтрактом на строительство дорог от дорожно-строительной компании.

Деньги передавал министр транспорта Александр Клебанов — тот самый, которого задержали еще в мае 2024-го. Глава региона Радий Хабиров тут же снял его с должности. По версии следствия, Клебанов, будучи в совете директоров «Башкиравтодора», вымогал у компании «Киви» 5 миллионов рублей за «крышевание».

Чиновник потом заключил досудебное соглашение. Сидел под домашним арестом, но в марте этого года скончался. В апреле дело против него закрыли.

Марзаев стал вице-премьером в августе 2022-го. После переизбрания Хабирова все министры работали как «и.о.», но в новое правительство в декабре Марзаева уже не взяли.

Защита экс-вице-премьера утверждает, что дело заказное и против их подзащитного готовили провокации.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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